Женя Кот виставив на аукціон свій кубок переможця "Танців з зірками" заради юних танцюристів

Танцюрист Женя Кот вирішив виставити на аукціон свій кубок переможця проєкту "Танці з зірками", який здобув, танцюючи у парі з акторкою Ксенією Мішиною.

Розлучитися з пам'ятною статуеткою хореограф вирішив заради дитячого танцювального клубу з Чортківа. Кот записав відеозвернення у Instagram, у якому розповів, що дуже хоче допомогти юним танцюристам поїхати на всесвітньо відомий конкурс World of Dance.

Сума, яку необхідно зібрати, щоб покрити усі витрати на конкурс завелика для батьків учасників колективу. Аби представити Україну на конкурсі у США, необхідно зібрати 1 мільйон 600 тисяч гривень.

"З цими талановитими чемпіонками ми зможемо гідно представити Україну на світовому чемпіонаті “WORLD OF DANCE”! Друзі долучайтесь до підтримки культури! Робіть донати, ставки а також не забувайте про поширення цього допису! Ми з дівчатами будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу", - звернувся до своїх підписників Женя.

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