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Женя Кот з дружиною провели екскурсію своїм двоповерховим будинком під Києвом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Женя Кот з дружиною провели екскурсію своїм двоповерховим будинком під Києвом

Женя Кот і Наталія Татаринцева / Фото: instagram.com/kot_jenya

Зіркова пара облаштувала своє житло, надихнувшись Французькою Полінезією.

Український хореограф Женя Кот та його дружина, гімнастка Наталя Татарінцева показали свій затишний будинок.

Зіркове подружжя облаштувало своє життя під Києвом у двоповерховому коттеджі. Місце у заміському будиночку пари знайшлося не лише їм, а й їхнім улюбленцям - Женя та Наталя мають собаку та двох котів. Екскурсію по своєму будинку родина провела для Соні Морозюк. 

У двоповерховому маєтку пари є велика вітальня, кухня з обідньою зоною, спальня, вмістка гардеробна кімната, а також затишний двір із зоною барбекю та тренажерами. 

Двір у заміському будинку Кота та Татарінцевої / ©
Двір у заміському будинку Кота та Татарінцевої

Для створення інтер'єру, який буде відображати їхній внутрішній світ, Женя та Наталя звернулася за порадами до дизайнерів. Разом з фахівцями вони розробили саме той вигляд кімнат, який відповідав би їхньому задуму та був максимально комфортним.

Вітальня у будинку Жені Кота / ©
Вітальня у будинку Жені Кота
Вітальня у будинку Жені Кота / ©
Вітальня у будинку Жені Кота

Як поділилася дружина танцюриста, вони надихалися середземноморським стилем, а також Французькою Полінезією. Тож в їхній оселі багато живих рослин, а у вітальні ціла стіна з авторським рослинним малюнком від художниці.

Будинок Жені Кота / ©
Будинок Жені Кота

"У принципі, це щось середземноморське. У стилі Італії, Франції. Взагалі, ми надихалися Французькою Полінезією, Таїті, туди далі за Австралію, Нову Зеландію. Ми там були й надихнулися затишною атмосферою. Там усе в рослинах, бо ми любимо квіти", - розповіла Наталя. 

Кухня у будинку Кота та Татарінцевої / ©
Кухня у будинку Кота та Татарінцевої

Також художниця розписала стелю у спальні подружжя. Над ліжком Женя та Наталя захотіли побачити зоряне небо, аби створювалося враження, що ти лежиш у траві та дивишся на сузір'я.

Спальня Жені Кота та Наталії Татарінцевої / ©
Спальня Жені Кота та Наталії Татарінцевої

Напроти ліжка на стіні зображений затишний ліс, а також зона для занять йогою - килимок та необхідне знаряддя.

Спальня Жені Кота та Наталії Татарінцевої / ©
Спальня Жені Кота та Наталії Татарінцевої

Мають Кот та Татарінцева і велику гардеробну кімнату. Як поділилася гімнастка, вони з чоловіком довго планувати зробити вмістку та зручну кімнату для одягу, адже обидва мають чималу кількість концертного та повсякденного вбрання. 

Гардеробна у будинку Кота / ©
Гардеробна у будинку Кота

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова виставила на продаж розкішний будинок, в якому жила разом з колишнім чоловіком Нікітою Добриніним. 

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Дата публікації
Перегляди
1458
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