Женя Кот з дружиною провели екскурсію своїм двоповерховим будинком під Києвом

Зіркова пара облаштувала своє житло, надихнувшись Французькою Полінезією.
Український хореограф Женя Кот та його дружина, гімнастка Наталя Татарінцева показали свій затишний будинок.
Зіркове подружжя облаштувало своє життя під Києвом у двоповерховому коттеджі. Місце у заміському будиночку пари знайшлося не лише їм, а й їхнім улюбленцям - Женя та Наталя мають собаку та двох котів. Екскурсію по своєму будинку родина провела для Соні Морозюк.
У двоповерховому маєтку пари є велика вітальня, кухня з обідньою зоною, спальня, вмістка гардеробна кімната, а також затишний двір із зоною барбекю та тренажерами.
Для створення інтер'єру, який буде відображати їхній внутрішній світ, Женя та Наталя звернулася за порадами до дизайнерів. Разом з фахівцями вони розробили саме той вигляд кімнат, який відповідав би їхньому задуму та був максимально комфортним.
Як поділилася дружина танцюриста, вони надихалися середземноморським стилем, а також Французькою Полінезією. Тож в їхній оселі багато живих рослин, а у вітальні ціла стіна з авторським рослинним малюнком від художниці.
"У принципі, це щось середземноморське. У стилі Італії, Франції. Взагалі, ми надихалися Французькою Полінезією, Таїті, туди далі за Австралію, Нову Зеландію. Ми там були й надихнулися затишною атмосферою. Там усе в рослинах, бо ми любимо квіти", - розповіла Наталя.
Також художниця розписала стелю у спальні подружжя. Над ліжком Женя та Наталя захотіли побачити зоряне небо, аби створювалося враження, що ти лежиш у траві та дивишся на сузір'я.
Напроти ліжка на стіні зображений затишний ліс, а також зона для занять йогою - килимок та необхідне знаряддя.
Мають Кот та Татарінцева і велику гардеробну кімнату. Як поділилася гімнастка, вони з чоловіком довго планувати зробити вмістку та зручну кімнату для одягу, адже обидва мають чималу кількість концертного та повсякденного вбрання.
Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова виставила на продаж розкішний будинок, в якому жила разом з колишнім чоловіком Нікітою Добриніним.
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