Женя Кот зізнався, чи готовий всиновити дитину, яка втратила батьків через війну

Танцюрист Женя Кот який нещодавно прокоментував від'їзд Влада Ями за кордон, розповів, чи готовий взяти під опіку дитину після війни.

Хореограф зізнався, що разом із дружиною Наталею Татаринцевою вони підіймали це питання ще на початку повномасштабної війни в Україні.

"Були такі ситуації, коли ми навіть телефонували туди, де казали, що є діти. Ми не боїмося, але поки ми хочемо самі це зробити, завагітніти та народити дитину. Поки намагаємося самі, але якщо не вийде, то всиновлення це у нас, як один із варіантів", - поділився Женя в інтерв'ю Rostyslove Production.

Женя Кот та Наталія Татаринцева / Фото: instagram.com/kot_jenya

Крім того, хореограф прокоментував слова інших знаменитостей, які пообіцяли взяти під опіку дитину, що втратила батьків під час війни.

"Дуже багато людей про це кажуть, але головне, щоб з цього не робили просто хайп. Не використовували це, як можливість знову з'явитися у медіапросторі", - прокоментував Кот.

Женя Кот та Наталія Татаринцева / Фото: instagram.com/kot_jenya

Раніше про плани взяти під опіку дитину-сироту розповідав телеведучий та багатодітний батько Григорій Решетнік.

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