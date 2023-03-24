Жерар Піке прокоментував розрив з Шакірою після 11 років стосунків: "Я дуже щасливий"

Футболіст Жерар Піке заговорив про своє життя після розставання зі співачкою Шакірою.

Схоже, що розрив з виконавицею став для спортсмена змогою розпочати абсолютно нове життя. І, як каже Піке, він щасливий від цього. Футболіст зізнався у інтерв'ю El País, що його не хвилює думка чужих людей і він сам вирішує, як йому жити.

"Я хочу бути вірним собі. Я не збираюся витрачати гроші на підчищення свого іміджу. Люди, про яких я турбуюся і яких люблю, - це ті, хто мене знає. Решта мене не хвилює. Я спрямовую свою енергію на те, щоб бути з моїми людьми і давати їм те, що маю. Я дуже щасливий. У моєму житті відбулися зміни, і я знаю, як зберегти своє щастя", - сказав Піке.

Шакіра та Жерар Піке / Фото: Associated Press

На думку спортсмена, єдине про що йому варто турбуватися після розриву з Шакірою це безпека та спокій їхніх спільних дітей.

"Кожен з батьків несе відповідальність за те, щоб намагатися зробити все можливе для своїх дітей. Йдеться про їхній захист. Це робота всіх батьків зі своїми дітьми. Це те, на чому я зосереджений, і це моя робота як батька", - додав Жерар.

Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке розсталися після 11 років разом. Футболіст знайшов нове кохання - 23-річну студентку Клару Чіа.

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