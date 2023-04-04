Жерар Піке публічно розкритикував Шакіру та її шанувальників: "У цих людей немає свого життя"

Футболіст Жерар Піке почав частіше коментувати своє розлучення зі співачкою Шакірою.

Після того, як спортсмен заявив, що почувається щасливішим без виконавиці, він вирішив висловитися щодо критики у його бік після розриву з артисткою.

Так, Піке зачепив не лише Шакіру, а й її фанклуб, який пише негативні коментарі про нього в соцмережах. Футболіст назвав їх поведінку "варварством" та заявив, що ці люди "не мають свого життя".

"Моя колишня — латиноамериканка... Ви просто не бачите ту критику, яку я отримую від її шанувальників. Дуже багато варварства. Мені байдуже. Я не знаю цих людей у реальності. У них немає свого життя, і вони тільки й можуть, що критикувати, як роботи. Чому я повинен надавати їхній думці якесь значення?" - висловився Піке в нещодавньому інтерв'ю.

Фото: Instagram

Також футболіст прокоментував новий трек співачки, в якому вона висміяла його новий роман із 23-річною студенткою.

"Ця тема з треком... Це нормально, просто мода така. Але іноді люди не думають про наслідки, які це може мати для іншої людини, на якій ви зганяєте свій гнів... Але це, звичайно, чудова ідея для співачки, якій потім кажуть: "О, ти - бісова королева", - сказав Піке.

Нагадаємо, що днями Шакіра забрала двох синів від Піке та переїхала з Іспанії жити до Маямі. Співачка отримала повну опіку над дітьми.

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