Жерара Піке з новою дівчиною з ресторану вигнав власник, який виявився фанатом Шакіри

Іспанський футболіст Жерар Піке ніколи не знає, де може зустріти відданих та дуже розлючених на нього фанатів своєї колишньої дружини, співачки Шакіри.

Так от, днями Піке, який вже не приховує роману з 23-річною Кларою Чіа, з якою тривалий час зраджував Шакірі, отримав на горіхи від фаната артистки. 35-річний футболіст з 23-річною обраницею завітали до одного з японських ресторанів у Барселоні.

Жерар Піке з новою дівчиною / Фото: instagram.com/3gerardpique

Та не встигли закохані туди зайти, як їх одразу наполегливо попросили покинути заклад. При чому це було прохання власника ресторану. Судячи з відео, яке активно шириться Мережею, Піке та Чіа були засмучені, вони поквапилися до машини і поїхали геть.

Автор ролика, який зафільмував, як Піке залишає расторан з новою пасією стверджує, що власник цього ресторану є палким шанувальником Шакіри. Тож дізнавшись, що до його закладу харчування завітав чоловік-зрадник, який зробив дуже боляче Шак, його реакція була блискавичною.

Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке пробули у громадянському шлюбі 11 років. Вони мають двох синів, на яких зірка оформила одноосібну опіку після того, як дізналася про систематичні зради Піке.

Пізніше з'ясувалося, що футболіст протягом тривалого часу зраджував співачку з 23-річною студенткою Кларою Чіа. До речі, днями він поділився першим спільним фото з новою обраницею.

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