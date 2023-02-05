Жінка, з якою принц Гаррі втратив цноту у 16, вийшла на зв'язок і показала, де і як відбувся їхній перший секс

Після відвертої розповіді принца Гаррі у його скандальних мемуарах "Запасний" про перший секс зі старшою жінкою, та сама жінка дала про себе знати.

Так, 40-річна машиністка екскаватора Саша Велпоул зізналася, що саме з нею у герцога Сассекського був перший сексуальний досвід. Під час розмови з журналістами DailyMail, Велпоул підтвердила, що все, про що написав принц Гаррі у мемуарах, правда. Втім зазначила, що вона була вже не надто від нього старша – тоді Гаррі було 16, а Саші – 19 років.

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Велпоул пригадала, що у той день вона у пабі святкувала день народження. Напередодні її покинув бойфренд, тож вона була засмучена. Гаррі намагався усіляко підтримати подругу, обіймав її. Потім юний принц запропонував подружці вийти покурити. Там, пригадує Саша, він почав її цілувати.

"Це було пристрасно, інтенсивно. Ми обидва все розуміли. Від поцілунку він досить швидко перейшов на підлогу. Це було палко, феєрично. Це було прекрасно, тому що ми не повинні були цього робити. Для мене він не був "принцем Гаррі", це був Гаррі, мій друг, і ситуація трохи вийшла з-під контролю. Ми не збиралися цього робити, я не знала, що він незайманий. Проте він це жодним чином не показував – здавалося, він знав, що робить. Це було швидко, дико, захоплююче. Ми обидва були п'яні", - поділилася спогадами Велпоул.

Вона додала, що інтим між ними тривав п'ять хвилин у полі біля пабу, де Саша святкувала день народження. Після чого вони обоє одяглися і домовилися повернутися до пабу різними напрямками.

Як доказ того, що Велпоул справді та жінка, з якою принц Гаррі втратив цноту, вона надала архівні фото, де зображена з молодим герцогом та показала той самий паб, біля якого все сталося.

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