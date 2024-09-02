"Жіночий лікар. Нове життя 2": дебют сина Нагрудного, військові в кадрі та інші секрети зі знімань

Вже сьогодні, 2 вересня, о 20:00 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра другого сезону найпопулярнішого українського медичного серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 2".

У продовженні стрічки талановитий акушер-гінеколог Михайло Гончар продовжує свою роботу у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології. На стосунки з Оленою випали нові випробування. Тим часом Андрій Балюк відчуває, що йому некомфортно у цивільному житті, тому він шукає можливості долучитись до медичної допомоги породіллям на прифронтових територіях.

Кадр зі знімань серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Розповідаємо цікаві факти про новий сезон "Жіночого лікаря. Нове життя 2"

Наймолодшому актору — всього чотири дні. На сьогодні у другому сезоні знялось 75 малюків - 40 хлопчиків, 35 дівчат. На майданчику працюють справжні неонатологи та дитячі медсестри, щоб знімання минали безпечно.

Кадр зі знімань серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У другому сезоні у зніманнях залучені справжні захисники. У роботі над проєктом взяли участь військові консультанти. Один з них, Ілля Гусєв, спочатку допомагав знімальній групі, а згодом отримав роль у серіалі. Персонаж Іллі Гусєва, командир з позивним "Астролог", зіграє не останню роль в історії персонажів "Жіночого лікаря. Нове життя 2".

Кадр зі знімань серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Олексій Нагрудний грає в серіалі зі своїм 7-місячним сином Євгеном. Знімальна група спеціально підлаштовується під графік маленького актора. Цікаво, що того дня, коли Олексія Нагрудного затвердили на роль Юрія Сердюка, він дізнався і про те що стане батьком. А тепер глядачі побачать їхній сімейний дует на екрані.

Кадр зі знімань серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Надія Левченко, яка у другому сезоні зіграє лікарку УЗД Оксану Кондратюк, доєдналась до касту серіалу з другої спроби. Акторка проходила кастинг і на перший сезон, однак тоді її кандидатуру не затвердили.

Кадр зі знімань серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Виконавиці ролі Марти Хижні, акторці Ользі Кіяшко, надають взуття на танкетці, а під час знімань статичних сцен у повний зріст підставляють кілька платформ, котрі не потрапляють у кадр. Це робиться, щоб візуально зрівняти різницю в зрості між акторами. Адже зріст Андрія Ісаєнка - 1,98 м, Надії Левченко - 1,86 м, Сергія Кисіля - 1,89 м, а Ольги Кіяшко - 1,62 м

Не пропустіть прем'єру продовження найпопулярнішого українського медичного серіалу "Жіночий лікар. Нове життя 2" вже сьогодні о 20:00 на "1+1 Україна".

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