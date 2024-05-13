"Жіночий лікар. Нове життя" на "1+1 Україна": коли відбудеться прем'єра нового сезону

Також вже відомо, що чекає на глядачів у другому сезоні.

Телеканал "1+1 Україна" розпочав знімання продовження одного з найпопулярніших серіалів про медиків "Жіночий лікар. Нове життя".

Прем'єру відбудеться вже на початку нового телесезону. Перший сезон завершився тим, що акушер-гінеколог Михайло Гончар помирився з Оленою Руденко, але він не знає про її рішення стати бойовим медиком на фронті. Куди повернуть долі улюблених героїв серіалу - глядачі "1+1 Україна" побачать уже восени.

Кадр із серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Відомо, що у другому сезоні Гончар продовжує свою роботу у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології. На їхні стосунки з Оленою випали нові випробування. Тим часом Андрій Балюк відчуває, що йому некомфортно у цивільному житті, тому він шукає можливості долучитись до медичної допомоги породіллям на прифронтових територіях.

До своїх ролей повернуться Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Слава Красовська, Олександра Епштейн, Анастасія Цимбалару, Ніна Набока, Олена Михайліченко, Анатолій Тихомиров, Людмила Курмель, Вікторія Клещенко-Пилипчук, Кирило Прокопчук, Ярослав Шахторін. Крім того, у другому сезоні на глядачів чекають і нові герої. Хто ще з українських акторів доєднався до найпопулярнішого медичного серіалу - дізнаєтесь згодом.

Кадр із серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Знімання нового сезону відбуваються у спеціально побудованому павільйоні на FILM.UA, де створено справжню велику лікарню із сучасним медичним обладнанням.

Нагадаємо, 1+1 media та FILM.UA Group об'єднали свої зусилля у складні часи задля розвитку українського кіно- та серіального виробництва. Медіагрупи уклали угоду про спільне виробництво серіалів і повнометражних фільмів 2024 року.

Не пропустіть нові подробиці про другий сезон одного з найпопулярніших українських медичних серіалів "Жіночий лікар. Нове життя" на "1+1 Україна".

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