"Жіночий лікар. Нове життя" на "1+1 Україна": вісім цікавих фактів про серіал, які вас здивують

9 жовтня о 20:30 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра серіалу "Жіночий лікар. Нове життя".

Один з найпопулярніших українських серіалів про лікарів, який "1+1 Україна" знімає спільно з FILM.UA Group, стане повним перезавантаженням вже улюбленої історії. У проєкті знімаються відомі українські актори: Андрій Ісаєнко, Анастасія Цимбалару, Олексій Нагрудний, Тарас Цимбалюк.

За сюжетом, у столичний Науково-дослідний центр акушерства та репродуктології, приходить працювати головний герой – талановитий акушер-гінеколог Михайло Гончар, який був змушений переїхати до Києва із Сіверодонецька. Лікарню, де він очолював пологове відділення, було зруйновано внаслідок російського обстрілу, як і дім Михайла. Після отриманого поранення він починає нове життя у столиці разом з донькою, яку виховує один. Влаштовуючись на нову роботу, він мимоволі переходить дорогу амбітному заступнику завідувача та опиняється втягнутим в інтриги.

Розповідаємо цікаві факти про серіал "Жіночий лікар.Нове життя":

1. У зніманнях беруть участь не лише професійні дорослі актори, а й зовсім маленькі діти. Батьки довіряють команді крихітних новонароджених – від кількох тижнів до кількох місяців. Наймолодшому актору – 14 днів від народження. На майданчику працюють неонатологи та дитячі медсестри, щоб знімання малюків відбувалося безпечно.

Наймолодший актор "Жіночого лікаря. нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

2. Також у серіалі знімаються тваринки. Зокрема, кіт Елвіс - вихованець актора Остапа Макаренка, який грає роль сина Олени Руденко, і пес Кліфф - улюбленець режисера Павла Мащенка.

3. Пара не лише в серіалі: актори "Жіночого лікаря. Нове життя" Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін одружились. У серіалі Таїсія з'явиться у ролі медсестри Ліди, яка працює під керівництвом головного героя Михайла Гончара (актор Андрій Ісаєнко), а Ярослав перевтілиться у медбрата гінекологічного відділення. Таїсія бачить багато паралелей між їхніми стосунками на майданчику та у реальному житті.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін / Фото: пресслужба каналу "1+1"

4. Знімальний майданчик Андрій Ісаєнко ділить зі своєю 5-річною донькою Марією, яка і в серіалі виконає роль доньки його героя.

Андрій Ісаєнко з донькою / Фото: пресслужба каналу "1+1"

5. Справжні медичні фахівці – хірург загальної практики Роман Калина та хірург-комбустіолог Олександра Линник плідно співпрацюють з усіма департаментами на знімальному майданчику, від гримерів до акторів, аби все в кадрі мало правдивий вигляд.

Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

6. Деякі актори, як-от Олексій Нагрудний, уже навчилися накладати медичні шви.

7. Під час знімання сцен у кабінеті УЗД періодично задіюють "дублерок живота" - справжніх вагітних.

Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

8. Знімання відбуваються у спеціально побудованому павільйоні на FILM.UA, де створено справжню велику лікарню із сучасним медичним обладнанням.

Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не пропустіть прем'єру серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" вже 9 жовтня о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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