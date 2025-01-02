Житло Олі Полякової в центрі Києва постраждало від ворожого обстрілу першого дня нового року

Артистка показала наслідки влучання російського безпілотника.
Українська співачка Оля Полякова шокувала, що її житло постраждало від ворожого обстрілу, який російські окупанти здійснили першого дня нового року.
Ворог не припиняє обстрілювати Україну. Зокрема, 1 січня окупанти завдали удару безпілотниками. На жаль, ворожий дрон поцілив по будинку, що розташований просто в центрі Києва, та забрав життя двох його мешканців.
Як повідомила Оля Полякова, її будинок об'єднаний із тим, де відбувся приліт. Співачка поділилася, що вона з родиною не постраждала, адже, на щастя, перебувала за містом. Виконавиця також не уточнювала, в якому стані зараз її квартира. Артистка лиш показала кадри з наслідками ворожого влучання.
"Мій будинок об'єднаний з тим, в який прилетіло. Ми були за містом, на щастя…Співчуття загиблій", - написала Оля Полякова, коли відомо було лише про одну загиблу.
Зазначимо, більшість часу Оля Полякова разом із сім'єю проживає в заміському будинку, що розташований за 80 кілометрів від Києва. У квартирі в центрі столиці артистка не жила від 2021 року, адже там через протікання обвалився дах. Виконавиця робила ремонт, але вже восени оголосила, що повернулася до житла.
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