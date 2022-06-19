Синьо-жовті костюми та радянська символіка: юзери знайшли пророцтво у кліпі Pet Shop Boys 1993 року

Легендарний хіт британського гурту Pet Shop Boys Go west і кліп на нього у наші часи набув нового сенсу.

Так, юзери помітили пророцтво про війну РФ проти України у кліпі легендарного гурту Pet Shop Boys на пісню Go west, знятого 1993 року.

У кліпі учасники дуету Ніл Теннант та Кріс Лоу постають у жовтому та блакитному костюмі та у касках відповідних кольорів. У такому вигляді вони марширують на тлі радянської символіки. Тим часом гурт співає, що треба "йти на захід, де ми будемо такими, якими хочемо бути".

Шанувальники гурту поділилися думками: "Ця пісня розповідає про справді жахливе пророцтво, яке збувається в наші дні, Зараз актуальна як ніколи", "зараз актуальна як ніколи. Слава Україні. Україна - го ту зе вест", "вони щось знають, слава Україні!", "Ого! Я в шоці, це ж просто кліп –пророцтво… Україна проти совка воює, а вони ще 29 років тому цей кліп виклали, майже збігається", "синьо-жовта Україна зруйнує СРСР".

Якщо ж вдатися до історії кліпу, його зняв режисер Говард Грінхол. Знімання відбувалися 1993 року на Червоній площі у Москві, на площі Гагаріна та біля Музею космонавтики. Кліп іронізував над СРСР та комунізмом.

Композицію Go west від початку виконував американській диско-групі Village People. Спочатку заклик пісні "їхати на захід" був метафорою шляху до Сан-Франциско, "ідеального" міста свободи гомосексуалів. 1993-го року британський дует Pet Shop Boys зробив кавер-версію, після чого трек набув зовсім іншого сенсу. За словами соліста гурту Ніла Теннанта, ця пісня "про майбутнє. "Go West" про прагнення в майбутнє. Про те, що все стане тільки краще. І, можливо, висловлює деяку надію", - казав Теннант.

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