Жураківська довела відому ведучу до сліз розповіддю, як під час боїв за Макарів виживала у підвалі

Акторка протягом півтора місяця жила під постійними обстрілами.
Відома українська акторка Олеся Жураківська довела до сліз ведучу Світлану Леонтьєву, коли розповіла про своє життя в Макарові, коли там точилися запеклі бої з російськими окупантами.
Знаменитість тоді перебувала вдома не сама. Разом із нею жили дві дитини, шість жінок, двоє з яких були похилого віку, та чоловік. Півтора місяця вони майже не виходили з підвалу. Олеся пригадує, що підіймалася до будинку, коли стихали обстріли, лише задля того, щоб приготувати їжу.
Утім, найстрашніше для Жураківської було скласти план дії, що їй треба буде робити, якщо доведеться тікати.
"Я весь цей період спала одягнена і взута, тому що я постійно була готова вийти і бігти, тягти на собі когось. Я була готова в будь-який момент рятувати. Найжахливіше в цей період було скласти план, кого я першою чергою буду виносити, якщо складеться така ситуація. Навколо мене рідні люди, і я думала, як я буду діяти. Зрозуміло, що першою чергою це були дітки. Це найжахливіше, мабуть, з того, що я переживала, бо зрозуміти, кого я буду тягти першим, я не могла", - пригадує знаменитість у програмі "Точка опори".
Акторка також розповідала, що відволіктися їй допомагали прямі ефіри. В тяжкі часи Олеся намагалася розважити дітей. Вона їм читала казочки, а також влаштовувала своєрідну "військову підготовку".
"Читала казки дітям у підвалі, проводила в такій ігровій формі "школу молодого бійця". Вчила дітей, як падати, як перев'язувати рани. Найстрашніше – це реакція дітей, коли вони не можуть контролювати страх та кричать і плачуть", - розповіла Олеся.
Від слів Жураківської ведуча Світлана Леонтьєва не змогла стримати емоцій та заплакала.
Нагадаємо, коли сталася трагедія у Дніпрі, акторка зворушливо прочитала вірш. Знаменитість просто довела до сліз щемливими рядками.
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