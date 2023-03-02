Жураківська довела відому ведучу до сліз розповіддю, як під час боїв за Макарів виживала у підвалі

Відома українська акторка Олеся Жураківська довела до сліз ведучу Світлану Леонтьєву, коли розповіла про своє життя в Макарові, коли там точилися запеклі бої з російськими окупантами.

Знаменитість тоді перебувала вдома не сама. Разом із нею жили дві дитини, шість жінок, двоє з яких були похилого віку, та чоловік. Півтора місяця вони майже не виходили з підвалу. Олеся пригадує, що підіймалася до будинку, коли стихали обстріли, лише задля того, щоб приготувати їжу.

Олеся Жураківська / Фото: скриншот з відео

Утім, найстрашніше для Жураківської було скласти план дії, що їй треба буде робити, якщо доведеться тікати.

"Я весь цей період спала одягнена і взута, тому що я постійно була готова вийти і бігти, тягти на собі когось. Я була готова в будь-який момент рятувати. Найжахливіше в цей період було скласти план, кого я першою чергою буду виносити, якщо складеться така ситуація. Навколо мене рідні люди, і я думала, як я буду діяти. Зрозуміло, що першою чергою це були дітки. Це найжахливіше, мабуть, з того, що я переживала, бо зрозуміти, кого я буду тягти першим, я не могла", - пригадує знаменитість у програмі "Точка опори".

Олеся Жураківська, Світлана Леонтьєва / Фото: скриншот з відео

Акторка також розповідала, що відволіктися їй допомагали прямі ефіри. В тяжкі часи Олеся намагалася розважити дітей. Вона їм читала казочки, а також влаштовувала своєрідну "військову підготовку".

"Читала казки дітям у підвалі, проводила в такій ігровій формі "школу молодого бійця". Вчила дітей, як падати, як перев'язувати рани. Найстрашніше – це реакція дітей, коли вони не можуть контролювати страх та кричать і плачуть", - розповіла Олеся.

Світлана Леонтьєва / Фото: скриншот з відео

Від слів Жураківської ведуча Світлана Леонтьєва не змогла стримати емоцій та заплакала.

Нагадаємо, коли сталася трагедія у Дніпрі, акторка зворушливо прочитала вірш. Знаменитість просто довела до сліз щемливими рядками.

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