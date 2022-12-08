Жураківська розповіла про актора з Маріуполя Юріна, який підтримав окупантів: "Ти що, шизофренік?"

Відома українська акторка Олеся Жураківська розповіла про своїх однокурсників-росіян.

У програмі ЖВЛ зірка розповіла, що припинила з ними спілкуватися, адже більшість із них підтримали дії країни-агресорки.

Утім, поведінка одного однокурсника Олесю просто шокувала. Жураківська розповіла про розмову з актором з Маріуполя Родіоном Юріним. Чоловік підтримав окупацію рідного міста та намагався переконати акторку, що вона насправді не знає, що відбувається в Україні.

"Свого однокурсника Родіона Юріна побачила у Маріуполі – розгромленому, знищеному. І воно там з цими тварюками бігало, там якісь генератори кудись підключало. Що ж ти робиш? З ким ти взагалі спілкуєшся, що це? Він мені каже: "Ти не розібралася. Ти зайди там на такий-то Telegram-канал і подивись". Кажу: "Ти що, шизофренік, чи що? Нащо мені заходити в якийсь Telegram-канал? Я тут живу", - поділилася акторка.

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Жураківська пригадала, що інші її однокурсники-росіяни теж намагалися переконати, що "не все так однозначно". Олеся вирішила, що краще викреслити їх зі свого життя.

"Так було пару разів і з іншими однокурсниками. В інших ситуаціях. Я розумію, що це бруд і мотлох, нащо мені такі люди? Якщо вони не розуміють елементарних речей", - зауважила знаменитість.

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