Жураківська засудила Лободу та Брежнєву: "Свєта жалілася, що націоналісти не давали їй жити в Україні"

Відома українська акторка, зірка серіалу "Перші ластівки" Олеся Жураківська висловилася про різку проукраїнську позицію співачок Віри Брежнєвої та Світлани Лободи, які будували кар'єру в Росії.

Так, знаменитість вважає, що артистки, які зараз активно волонтерять, вже не зможуть "виправити шкоду, якої вони завдали Україні".

Зокрема, Олеся пригадала, як Лобода в інтерв'ю російському Першому каналу скаржилася на погрози українських радикалів і журналістів. Про це йдеться в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"А до того, як вони почали переводити кошти, скільки вони зробили для того, щоби сюди зайшла російська армія? Давайте покладемо на одну чашу вагів гроші, які вони зараз платять зі своїх мільйонних гонорарів, і те, що вони зробили для того, щоб ці тварюки сюди зайшли. Я, наприклад, багато чула, як жалілася Свєта Лобода про те, що тут бігали націоналісти кругом її хати, не давали їй жити в Україні, коли вона заходила на російський ринок, так би мовити, на нові рубежі. Тому я їх не слухала і не хотіла би починати. Я вважаю, що люди зробили свого часу свій вибір, от і все", - зазначила вона.

Нагадаємо, легендарний гурт Metallica зібрав мільйон доларів для України. Кошти передадуть організації World Central Kitchen.

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