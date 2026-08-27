"Зі мною важко": MamaRika відверто зізналася, чому їй складно жити у шлюбі

MamaRika та Сергій Середа / © скриншот з відео

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Українська співачка MamaRika відверто розповіла про шлюб із Сергієм Середою, зізнавшись, що через любов до свободи та непростий характер їй буває складно жити з кимось під одним дахом.

Артистка не приховує, що сімейне життя для неї стало справжнім випробуванням. Вона звикла покладатися насамперед на себе. MamaRika називає себе дуже незалежною людиною. Їй важливо мати простір і відчувати свободу. Водночас співачка переконана, що їй пощастило з чоловіком. Саме Сергій, за її словами, зміг органічно вписатися в її бурхливий ритм життя.

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«Дуже незалежна. Дуже люблю свободу. Я взагалі не розумію, як я вляпалась, що я одружилась. Я дійсно автономна. Зі мною важко. Я не дуже створена взагалі для життя з кимось в одному просторі. В мене ідеальний чоловік, бо він навіть не пахне. Він настільки класно вписався», — поділилася MamaRika в коментарі Олександру та Інні Педан.

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MamaRika та Сергій Середа / © скриншот з відео

Про це виконавиця говорила у новому випуску шоу Олександра Педана та його дружини Інни. Вона зізналася, що попри всі складнощі вважає свій шлюб щасливим. Однією з причин цього MamaRika називає характер Сергія: він значно спокійніший за неї та допомагає зберігати рівновагу, коли емоції зашкалюють.

«Мені треба, щоб все горіло, було цікаво, процес був цікавий, щоб шлях був цікавий. Він от як дід старий, нудний. Він база. Він різноманітний, але він от він реально база. Тобто він мене заземляє, а я лечу, горю і він мені так: „Зупинись, нам треба поступово“», — пояснила артистка.

Попри різницю темпераментів, MamaRika та Сергій Середа навчилися доповнювати одне одного. Співачці потрібні рух, нові емоції та постійна динаміка, тоді як чоловік допомагає їй пригальмувати й повернутися до реальності. Саме цей баланс, схоже, і став однією з особливостей їхніх стосунків.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika публічно поскаржилася на чоловіка. Сергій Середа її передражнив і насмішив фанів.

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