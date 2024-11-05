Зі сміхом крізь сльози і піснями в унісон: як минув похорон зірки "Гаррі Поттера" Меггі Сміт

На початку листопада відбулися похорони Меггі Сміт, легендарної акторки, яка найбільше запам'яталася роллю професорки Мінерви Макґонеґел у серії фільмів "Гаррі Поттер".

Так, популярну британську акторку поховали за п'ять тижнів після новини про її смерть. Церемонія прощання була приватною і почалася в крематорії на південному заході Лондона. Меггі Сміт поховали на цвинтарі, де також спочивають Маргарет Тетчер і комік Томмі Купер.

Провести акторку в останню путь прийшли лише найближчі. Кожен з відвідувачів отримав символічну листівку, на якій були зображені дитячі фото усміхненої покійної зірки. Під світлинами розташовувався напис: "Світлій пам'яті Дейм Маргарет Наталі Сміт".

За словами близького кола Меггі, похорони були сповнені "тепла і сміху". Також у коментарі Daily Mail джерело розповіло, що під час вшанування пам'яті легендарної акторки відбулося декілька зворушливих моментів. Зокрема, присутні виголошували промови й всі разом виконували пісні та прощальні гімни. Попри сльози від втрати, гість наголосив, що здебільшого все минуло на доволі позитивній і затишній ноті.

"Це було таке чудове прощання з Меггі Сміт. Воно було теплим, веселим, сповненим любові й блискучих прощальних промов. Лунали найкращі пісні, які всі співали в унісон. Церемонія була зворушливою, але не сумною, тому що вона прожила таке яскраве життя", - поділився один з гостей заходу.

Нагадаємо, 89-річна акторка Меггі Сміт померла 27 вересня у лікарні. В останню мить поруч з нею була її родина. Крім того, актори з фільму "Гаррі Поттер" також висловили свою скорботу в особливих прощальних словах. Зокрема, Вотсон, Редкліфф, Грінт та інші пригадали найяскравіші спогади зі знаменитою світовою акторкою.

Померла зірка "Гаррі Поттера" Меггі Сміт

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