Зі зброєю у руках: зірки 1+1 Хамайко та Шовкопляс показали, як проходили курс військової підготовки

Ведучі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" пройшли тренінг військової підготовки, аби вміти захистити себе і близьких під час війни Росії проти України.
Після декількох місяців повномасштабного вторгнення і війни Росії проти України ведучі "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс і Валентина Хамайко вирішили оновити свої знання і здобути навички військової підготовки, аби вміти захистити себе, близьких, рятувати життя людей під час війни.
Телеведучі пройшли курс "Струм" від експертки "Сніданку з 1+1", фітнес-тренерки Ксенії Літвінової.
Курс тривав два тижні. Ведучі разом із іншими студентами освоювали елементи самозахисту, вчились володінню та техніці безпеки роботи зі зброєю.
Проходили базовий курс із надання першої невідкладної допомоги. А також вчились розпізнавати вибухово-небезпечні предмети з представниками ДСНС України.
"Ми живемо в країні, де щодня лунає повітряна тривога, де кожен може опинитися в зоні жахливого лиха і ти будеш потребувати допомоги чи від тебе буде залежати життя тих, хто поруч. Курс став для мене базою знань з якими я, як цивільна людина, мама, почуваюся впевненіше", - поділилась Валентина Хамайко, телеведуча і мама чотирьох дітей.
До речі, Валя має спеціальний розряд рівня F і сертифікат зі стрільби, який отримала кілька років тому на заняттях з фітнес-мілітарі. Чоловік Валі, Андрій Оністрат, від перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони.
А мама двійнят, Неля Шовкопляс, каже, що цивільні люди в Україні обов'язково мають бути добре підготовлені, як, наприклад, в Ізраїлі. Хоча, зізнається, що розуміє, що в критичній ситуації, неможливо передбачити свою реакцію. Але знати, що робити і як робити - життєво необхідно:
"Ми маємо бути добре підготовлені, як той самий Ізраїль. Мені сподобалась робота зі зброєю. Тому, що тренінг з парамедицини я вже проходила, коли була на заході Україні, а зараз лише оновила знання. А безпечне поводження зі зброєю - це ціла наука, цьому треба вчитися і я б хотіла ще для себе попрацювати", - сказала Шовкопляс.
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