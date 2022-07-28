Зі зброєю у руках: зірки 1+1 Хамайко та Шовкопляс показали, як проходили курс військової підготовки

Ведучі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" пройшли тренінг військової підготовки, аби вміти захистити себе і близьких під час війни Росії проти України.

Після декількох місяців повномасштабного вторгнення і війни Росії проти України ведучі "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс і Валентина Хамайко вирішили оновити свої знання і здобути навички військової підготовки, аби вміти захистити себе, близьких, рятувати життя людей під час війни.

Телеведучі пройшли курс "Струм" від експертки "Сніданку з 1+1", фітнес-тренерки Ксенії Літвінової.

Курс тривав два тижні. Ведучі разом із іншими студентами освоювали елементи самозахисту, вчились володінню та техніці безпеки роботи зі зброєю.

Неля Шовкопляс та Валентина Хамайко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Проходили базовий курс із надання першої невідкладної допомоги. А також вчились розпізнавати вибухово-небезпечні предмети з представниками ДСНС України.

Неля Шовкопляс та Валентина Хамайко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ми живемо в країні, де щодня лунає повітряна тривога, де кожен може опинитися в зоні жахливого лиха і ти будеш потребувати допомоги чи від тебе буде залежати життя тих, хто поруч. Курс став для мене базою знань з якими я, як цивільна людина, мама, почуваюся впевненіше", - поділилась Валентина Хамайко, телеведуча і мама чотирьох дітей.

Неля Шовкопляс та Валентина Хамайко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

До речі, Валя має спеціальний розряд рівня F і сертифікат зі стрільби, який отримала кілька років тому на заняттях з фітнес-мілітарі. Чоловік Валі, Андрій Оністрат, від перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони.

А мама двійнят, Неля Шовкопляс, каже, що цивільні люди в Україні обов'язково мають бути добре підготовлені, як, наприклад, в Ізраїлі. Хоча, зізнається, що розуміє, що в критичній ситуації, неможливо передбачити свою реакцію. Але знати, що робити і як робити - життєво необхідно:

Неля Шовкопляс та Валентина Хамайко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ми маємо бути добре підготовлені, як той самий Ізраїль. Мені сподобалась робота зі зброєю. Тому, що тренінг з парамедицини я вже проходила, коли була на заході Україні, а зараз лише оновила знання. А безпечне поводження зі зброєю - це ціла наука, цьому треба вчитися і я б хотіла ще для себе попрацювати", - сказала Шовкопляс.

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