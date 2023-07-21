Зі Златою Огнєвіч трапився курйоз просто посеред вулиці: "Максимально не мій день"

Українська співачка Злата Огнєвіч поскаржилася на "нещасливий" день своїм шанувальникам.

Протягом дня з артисткою траплялися непередбачувані ситуації, про які вона розповіла у сторіз в Instagram. Так, спочатку неприємна ситуація сталася у улюбленому магазині Злати, а потім просто посеред вулиці.

"Сьогодні максимально не мій день. Стала дуже прикра ситуація в моєму улюбленому магазині, я не буду розповідати, боя дуже люблю цей магазин. Дуже сподіваюсь, що це була прикра випадковість. А друга ситуація - я розсипала тупо усі продукти. І в мене вже істерика - сиджу на асфальті і плачу від сміху. Я просто хочу, щоб цей день закінчився і завтра була прекрасна субота", - розповіла Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Однак на цьому неприємності не закінчилася. Цього ж дня Злата дізналася ще одну хвилюючу новину. Як виявилося, до її будинку повернулася сусідка, яка страждає на психічне захворювання. На жаль, через свій стан жінка не дає спокійно жити ані іншим мешканцям, ані персоналу, який працює в будинку та закладах поруч.

"Третя ситуація мені не подобається і дещо лякає. У наш будинок повернулася душевнохвора сусідка. Факт в тому, що вона вже не перший рік тероризує усіх мешканців, консьєржів, працівників ресторану в нашому будинку. Моя знайома лікарка порадила, щоб я в жодному разі не реагувала на її якісь дії, бо вона часто так робить - тикає "фак", мене ображає. Але я подумала, а що як як опинюся з нею в ліфті? Вона реально агресивна", - розповіла Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Читайте також: