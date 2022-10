Зібрані команди та зміна правил шоу: як минув фінальний випуск "сліпих прослуховувань"

Щойно, на телеканалі ТЕТ завершився останній день "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12", у якому всі тренери сформували свої команди.

За лаштунками було багато учасників, але не всім вдалося вийти на головну вокальну сцену країни, адже місць у командах залишалося обмаль.

До слова, у сьомому випуску шоу учасники не лише дивували тренерів своїми співочими вміннями, а й ділилася зворушливими історіями про те, як на них вплинула повномасштабна війна, яку вороже розв'язала Росія.

Так, першою на сцену вийшла Марія Максимова. Війна застала 16-річну дівчину у Запоріжжі. Вона була вимушена разом з батьками ховатися від ворожих обстрілів у підвалі на підлозі. У цілях безпеки родина дівчини поїхала за кордон, де Марія вступила до вишу. На "сліпих прослуховуваннях" "Голосу країни-12" дівчина виконала Alive. Участь у проєкті Марія продовжить у команді ПТП. Загалом, Потап обрав останнього учасника.

Наступним дивувати своїм голосом тренерів вийшов львів'янин Марко Швайковський. Учасник виконав пісню Stromae – Papaoutai. Утім, жоден тренер не натиснув червоної кнопки, хоча вони й зауважили, що юнак гарно виконав композицію. А от команда "Другого шансу" не змогла відпустити Марка. Андрій Мацола та Олександра Заріцька забрали юнака до своєї команди.

На "Голос країни-12" також прийшла співачка-початківиця Оксана Позивай. Як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, дівчина одразу зрозуміла, що має допомагати. Так, Оксана зайнялася волонтерством. Якось керівниці гурту, учасницею якого є співачка-початківиця, зателефонував Дмитро Монатік та запропонував їм разом давати благодійні концерти. Тож артисти об'їздили Європу з виступами на підтримку України.

На сцені вокального шоу Оксана виконала пісню Falling та зуміла розвернути одразу два крісла. Загалом, участь у проєкті дівчина продовжить у команді Наді Дорофєєвої.

Слідом за Оксаною на сцену "Голосу країни-12" вийшла 28-річна Катерина Кулина. Жителька Червонограда Львівської області виконала пісню "Грушечка". Катерина зуміла повернути крісло Святослава Вакарчука, до команди якого й потрапила.

На "Голос країни-12" прийшла й Тіна Колодій, аби показати, як співає Донбас. Війна застала дівчину ще 2014 року у рідному Слов'янську. Тоді вона залишалася у місті, а коли ЗСУ звільнили його від окупантів, то зайнялася патріотичною діяльністю. Утім, російські військові 24 лютого змусили Тіну тікати від війни. Колодій поїхала на захід України, де зайнялася волонтерством.

На сцені "Голосу" Тіна виконала пісню "Мозоль" та повернула крісла Олі Полякової, Наді Дорофєєвої та Святослава Вакарчука, до команди якого й пішла.

Прийшли на вокальне шоу й Анастасія та Микола Гетьмани. Подружжя 2014 року було вимушено покинути свої домівки, адже Росія розв'язала жахливу війну на сході України. Через вісім років Анастасія та Микола знову були вимушені тікати. Та подружжя вирішило допомагати й іншим переселенцям. У своїй квартирі пара прихистила 16 українців.

На вокальному шоу пара виконала композицію Юлії Саніної та Вала Бебка "Обійми". Та, на жаль, судді не натиснули червоної кнопки. А от команда "Другого шансу" забрала музикантів до себе. Подружжя стали останніми учасниками народних тренерів Олександри Заріцької та Андрія Мацоли.

За втіленням своєї мрії на шоу прийшов й Давид Маскиса. Юнак тривалий час жив та працював у Німеччині. До початку повномасштабної війни Давид повернувся до України, аби взяти участь у "Голосі країни-12". Та війна змінила плани юнака. Давид вирішив, що має захищати країну від окупантів, тож пішов на військові навчання, хоча й міг повернутися до Німеччини.

На "сліпих прослуховуваннях" юнак виконав пісню Too close та розвернув одразу три крісла. Давид став останнім учасником у команді Наді Дорофєєвої.

Наступною учасницею "Голосу країни-12" стала Елла Введенська. Від війни жінка була вимушена разом з донькою тікати до Німеччини, де почала давати благодійні концерти.

На шоу Елла виконала композицію Simply The Best. Загалом, співачка-початківиця продовжить участь у проєкті у команді Олі Полякової.

На сцену "Голосу країни-12" вийшла жителька міста Енергодар Анастасія Паламар. Дівчина нині перебуває в окупації. Настя говорить, що щодня чує вибухи, а найстрашніші ті, що на атомній електростанції. Утім, дівчина разом з батьками не втрачає надії та вірить, що ЗСУ звільнять їхнє місто.

На вокальному шоу дівчина виконала пісню Потапа і Насті Каменських – "Почему". Настя розвернула крісла тих тренерів, які вже набрали свої команди. Та ПТП запропонував продюсерам змінити правила та дозволити дівчині взяти учать у шоу. Загалом, Настя потрапила до команди Потапа.

Далі на сцену "Голосу країни-12" вийшла жителька Корсуня-Шевченківського Марія Квітка та просто приголомшила тренерів своїм потужним народним голосом. Дівчина зуміла розвернути крісла Святослава Вакарчука та Олі Полякової, команду якої й обрала.

Передостанньою учасницею "сліпих прослуховувань" стала Юлія Курченкова, яка родом із Маріуполя. Дівчина просто шокувала глядачів розповіддю про те, що довелося пережити її рідним в окупованому місті. Вони були під постійними обстрілами, жили у підвалах. Рідним Юлії доводилося топити сніг, аби мати бодай якусь воду. На щастя, вони зуміли евакуюватися.

На сцені "Голосу" Юлія виконала пісню All the Man That I Need. Утім, Святослав Вакарчук, який єдиний з тренерів мав вільне місце, не натиснув червоної кнопки.

А останньою учасницею команди Святослава Вакарчука стала Катерина Коваленко. Дівчина здивувала тренера піснею Blinding Lights та змусила його повернути крісло.

Нагадаємо, на шоу "Голос країни-12" збирають кошти для українських військових. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок онлайн на платформі Dobro.UA або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Зазначимо, наступний випуск відбудеться на телеканалі ТЕТ наступної неділі, 23 жовтня, о 21:00.

Повні випуски шоу можна подивитися на 1+1 video.

