Зібров назвав дві пісні української співачки, яким заздрить: вони зібрали понад мільярд прослуховувань

Павло Зібров

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Український співак Павло Зібров назвав дві улюблені пісні української співачки, які готовий і сам переспівати.

Так, на проєкті «Наодинці з Гламуром» артист не приховав, що деякі треки можуть у нього викликати білу заздрість. Зокрема, він захоплюється творчістю Альони Омаргалієвої. Серед її пісень особливо улюбленими у Павла Миколайовича є «Мужчина» і «Не п’яна — закохана». Ці два треки він називає «знахідками».

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Альона Омаргалієва

«Є декілька. Одна з таких — „Ні, я не п’яний, я просто закоханий“. Геніальна пісня, просто десятка! „Цей мужчина тільки мій“. Так, Павло Зібров мужчина тільки їй. Отакі дві пісні Омаргалієвої просто супер, знахідка!» — наголосив зірка у розмові з Анною Севастьяновою.

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До слова, саме ці хіти вже вкотре віднесли Альону Омаргалієву на вершину успіху. Її «Мужчина» зібрав понад 50 млн прослуховувань, а «Не п’яна — закохана» прослухали понад 80 млн. Ці цифри на різних майданчиках продовжують зростати, а співачка не спиняється і продовжує тішити прихильників новими хітами.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

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