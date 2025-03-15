Зібров назвав ім'я зірки, хто допоміг Ірині Білик засяяти на початку кар'єри

Народний артист України Павло Зібров, який нещодавно розповідав про уколи краси, висловився про творчість Ірини Білик.

Так, знаменитість свого часу був свідком виходу на сцену нової співачки – Ірини Білик. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Зібров поділився, що саме продюсер Юрій Нікітін посприяв блискучому початку кар'єри артистки. Павло Миколайович зізнається, що з того періоду минуло вже близько 30 років, а співачкою і досі захоплюються фани.

"Я бачив початок, розквіт Іри Білик. Їй поталанило в тому, що поряд був Юра Нікітін. Шикарний, я вважаю, промоутер. І він був і половинкою, який її любив, який вірив в неї, який підтримував і проявив свої здібності як продюсер. В неї колосальна енергетика, колосальна аура. І вона на плаву 30 років. Іра Білик дивує, збирає зали", - підкреслив народний артист.

Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Крім того, Зібров розкрив, що в репертуарі колеги є і його пісні. Й додав, що пишається творити разом в один час з Іриною Білик.

"Ми дружимо з нею. Я дуже радий, що ми йдемо поряд з нею по мистецтву. До речі, декілька пісень моїх вона співає, так що я ще радий, що є в репертуарі", - додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розповів про дружбу з легендарним Назарієм Яремчуком і яким він був незадовго до смерті.

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