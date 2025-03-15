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Зібров назвав ім'я зірки, хто допоміг Ірині Білик засяяти на початку кар'єри

Зібров назвав ім'я зірки, хто допоміг Ірині Білик засяяти на початку кар'єри

Павло Зібров з Іриною Білик / Фото: Пресслужба Павла Зіброва

Артист також розповів про співпрацю з колегою.

Народний артист України Павло Зібров, який нещодавно розповідав про уколи краси, висловився про творчість Ірини Білик.

Так, знаменитість свого часу був свідком виходу на сцену нової співачки – Ірини Білик. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Зібров поділився, що саме продюсер Юрій Нікітін посприяв блискучому початку кар'єри артистки. Павло Миколайович зізнається, що з того періоду минуло вже близько 30 років, а співачкою і досі захоплюються фани.

"Я бачив початок, розквіт Іри Білик. Їй поталанило в тому, що поряд був Юра Нікітін. Шикарний, я вважаю, промоутер. І він був і половинкою, який її любив, який вірив в неї, який підтримував і проявив свої здібності як продюсер. В неї колосальна енергетика, колосальна аура. І вона на плаву 30 років. Іра Білик дивує, збирає зали", - підкреслив народний артист.

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin
Юрій Нікітін / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Крім того, Зібров розкрив, що в репертуарі колеги є і його пісні. Й додав, що пишається творити разом в один час з Іриною Білик.

"Ми дружимо з нею. Я дуже радий, що ми йдемо поряд з нею по мистецтву. До речі, декілька пісень моїх вона співає, так що я ще радий, що є в репертуарі", - додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розповів про дружбу з легендарним Назарієм Яремчуком і яким він був незадовго до смерті.

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