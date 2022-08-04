Зібров обурився, чому зрадницю Повалій досі не позбавили звання "Народної артистки України"

Народний артист України Павло Зібров висловився щодо виконавиці путіністки Таїсії Повалій.

Артист обурився, чому зрадниця своєї Батьківщини досі має звання "Народної артистки України". Зібров вважає, що Повалій вже давно не гідна її мати. Тож, на думку виконавця, Мінкульт має щось зробити, аби президент Зеленський позбавив співачку цього почесного звання.

"Я вже давно казав, що у Таї Повалій потрібно забрати звання "Народної артистки України" й дати їй звання народної артистки Кремля. Один президент дає народного артиста, а інший президент може забрати. Не потрібно ні Верховної Ради, ні більшості жодної", - розповів Зібров в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Таїсія Повалій / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Окрім цього, артист розповів, що кремлівській пропаганді дуже вигідно мати при собі Таїсію Повалій, аби ще більше просувати вигадані наративи про "братські народи". Вона допомагає просувати брехню про те, що в Україні все добре, а російські військові прийшли "визволяти" українців.

"Дуже вигідно в Росії, у Кремлі, мати народну артистку України, депутата Верховної Ради України Таїсію Повалій. Глашатая, що "все добре" в Україні: "Херсону добре, Краматорську прекрасно, Маріуполю". Тому, я думаю, її підгодовували і підгодовують зараз. Вона вибір свій зробила і вже не вирветься звідти", - додав Зібров.

Зазначимо, Таїсія Повалій жодного разу не висловилася щодо вторгнення Росії на територію України. Коли в Україні йде війна, яку вороже розв'язала РФ, виконавиця розважала росіян на концерті до Дня перемоги. Ба більше, вона ще й виконала українську композицію - "Пісня про рушник". А от її чоловік, продюсер Ігор Ліхута, який також жодного слова не сказав про війну в Україні, виявляється, підтримує РФ та радіє вбивствам українців.

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