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Зібров про Полякову і Єфросиніну, які не можуть перейти на українську: "Хай не розповідають казки"

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Зібров про Полякову і Єфросиніну, які не можуть перейти на українську: "Хай не розповідають казки"

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Народний артист України Павло Зібров звернувся до Олі Полякової та Маші Єфросиніної через мовний скандал.

Виконавець Павло Зібров прокоментував висловлювання співачки Оля Полякової та ведучої Маші Єфросиніної, які не можуть перейти на українську мову.

Артист говорить, що розмовляти українською мовою не складно. Тим більше, за словами Зіброва, і Полякова, і Єфросиніна чудово говорять українською.

Знаменитість додав, що раптом їхня українська зараз не досконала, то згодом вони зможуть вільно розмовляти рідною мовою.

Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov
Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Хай не розповідають казки, що складно. Єфросініна чудово і Полякова говорять... Якщо десь якісь слова заточаться там випадково – нічого! Нічого страшного в тому немає. Над ними не насміхатимуться. Навіть якщо на суржику хтось десь щось скаже перший раз, другий - через місяць, через два буде досконало розмовляти. Так що переходьте і не соромтеся від того. Полякова, чуєш мене? Єфросініна, говори нашою мовою – рідною! Російська зараз не в моді. Все. Зовсім не в моді. І надовго!" – сказав Зібров в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Сам же Павло Зібров ще від дитинства говорить виключно українською. Лише у рідкісних випадках виконавець переходив на російську.

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