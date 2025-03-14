Зібров розкрив суму пенсії Кудлай і Поповича та зізнався, чи має власний бізнес: "Обрахували нас"

Народний артист України Павло Зібров, який раніше розповів про свій конфуз просто на сцені, розсекретив суму власної пенсії та своїх відомих колег по сцені.

Як зізнається співак, його пенсія складає близько 8,5 тис. грн. Водночас в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Павло Миколайович зізнався, що співачка Алла Кудлай отримує на тисячу більше, а Іван Попович – ще менше за них. І додає, що жодні державні звання на це не впливають.

"Близько 8,5 тис. грн. Деякі дивуються, але хочу сказати, що в Івана Поповича ще менше, в Алли Кудлай на тисячу більше. Тобто це не грає ролі, що ти народний чи не народний, легенда чи не легенда, професор чи не професор. Отак обрахували, як то кажуть, нас. Наші офіційні зарплати обраховували, бо ми вже працювали в державних структурах на офіційній зарплаті, коли відсотки в пенсійний фонд були ось такі, тому нічого не можуть зробити. А ваші заслуги – це заслуги так чисто для себе, для душі, для народу", - пояснив зірка.

Алла Кудлай

Утім, Зібров не скаржиться. Він зазначає, що може спокійно жити на ці гроші, адже має город і сад на Київщині: "Нормально, можна (жити на таку суму – прим. ред.). У мене город. У мене поблизу заміського будинку є грядочка картоплі, бурячка, моркви, цибулі. У мене прекрасний садок, і я це люблю обрізати, його підживляти, збирати, а потім угощати всіх".

Цікаво, що артист покидати роботу не збирається, адже вважає, що у період війни треба посилено працювати. І додає, що зараз жодних додаткових прибутків не має, а більшість його концертів – благодійні.

Павло Зібров

"Як це не працювати? Скажіть, що робити? Сидіти на дивані, курити бамбук і дивитися поки війна закінчиться? Потрібно працювати! На жаль, нерухомості жодної у мене немає. Є собака, вівчарка, є садок, город, заміський будинок, квартира в Києві, машина. Ну і вуса мої нерухомі. Казали розумні люди, що коли в тебе є гроші, ти заробляєш – відкладай, зроби якусь нерухомість, щоб тобі було потім на пенсії жити на якісь прибутки. А я не слухався", - зізнався виконавець.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров висловився про свою зарплату в університеті Поплавського. Також артист пояснив, чому там працює.

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