Зібров розсекретив, де зараз перебуває бойфренд-росіянин Аліни Гросу

Український співак Павло Зібров розсекретив, де зараз перебуває бойфренд Аліни Гросу, російський актор Роман Полянський.

Так, з початком повномасштабної війни в Україні Роман не опублікував жодного допису про дії Путіна та обмежив можливість залишати коментарі.

Зі свого боку, Гросу, яка активно волонтерила, не показала жодної світлини з обранцем. Через це юзери почали думати, що пара розійшлася через війну.

Втім, Зібров поділився у програмі "Зірковий шлях", що пара разом перебуває на заході України. На запрошення батька Аліни зірка приїжджав до Чернівців, де бачився з ними. Ба більше, музикант заявив, що Полянський має проукраїнську позицію.

Фото: instagram.com/alina_grosu

"Він молодець! Він же росіянин. Я розумію, що йому внутрішньо складно перебувати на західній Україні, але він патріот України. Дай Боже нам таких москалів побільше, як чоловік Алінкин. Він морди б'є тим, хто хоч якесь криве слово скаже щось проти України. У них дружня хороша українська сім'я. Він теж наш хлоп", – зазначив Зібров.

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва прокоментувала мовчання щодо війни в Україні своєї куми, співачки Ані Лорак. Олімпійська чемпіонка зізналася, що їй дуже боляче.

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