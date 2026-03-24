Зібров став на бік Павліка та засудив дії організаторів його концерту: "Не може бути компромісів"

Павло Зібров і Віктор Павлік

Український співак Павло Зібров став на бік свого колеги Віктора Павліка та засудив дії організаторів його концерту в Києві.

Виступ артиста, який відбувся 21 березня у Палаці “Україна”, закінчився скандалом. Павло Зібров був присутнім на концерті Віктора Павліка, тож вирішив поділитися своїми враженнями від того, що там відбувалося. Співак запевняє, що виступ його колеги дійсно був чудовим. Що ж стосується вокального боку, то Зібров не почув нічого такого, що б могло змусити організаторів зробити незапланований антракт.

“Твої пісні підспівували, і я, чесно кажучи, навіть плакав. Для мене це було абсолютне задоволення і велика насолода від живої музики. Як вокаліст, я не почув нічого, що могло б збентежити чи стати причиною для антракту. Так, перші дві пісні — це завжди налаштування, а далі все йшло, як по маслу. Тому для мене ситуація з антрактом також була несподіваною”, — прокоментував він.

Коментар Павла Зіброва про концерт Віктора Павліка

Також Павло Зібров прокоментував і заклики організаторів концерту вколоти Вікторові Павліку адреналін. Співак і тут на боці свого друга, адже лише він та його близькі знають, як краще для його здоров'я. Наостанок Зібров засудив те, в якому тоні організатори концерту спілкувалися із дружиною Віктора Павліка.

“Я прекрасно розумію застереження твоєї команди і дружини щодо уколу. У твоєму випадку здоров'я — це беззаперечний пріоритет, і тут не може бути компромісів. А якщо говорити не лише про концерт, який був дійсно шикарним, а про людські речі — то жодна людина не має права дозволяти собі такий тон і такі слова”, — зазначив він.

Нагадаємо, 21 березня Віктор Павлік відіграв концерт у Палаці “Україна”. Наступного дня його дружина — Катерина Реп'яхова — шокувала, що зіткнулася з погрозами, приниженнями та психологічним тиском від організаторів виступу її чоловіка. Спочатку вона не називала імен, проте згодом оприлюднила відео, як художній керівник Палацу “Україна” Сергій Перман спілкується з нею в грубому тоні та використовує нецензурну лексику. Тим часом Віктор Павлік заступився за дружину.