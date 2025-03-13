Зібров висловився про свою зарплату в університеті Поплавського та чому там працює

Народний артист України Павло Зібров розповів про свою викладацьку діяльність.

Зірка вже декілька років очолює кафедру в університеті свого товариша Михайла Поплавського. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка зізнався, що його туди запросили ще декілька років тому й зараз він тішиться, що завжди перебуває в тонусі в оточенні молоді.

Крім того, за словами Павла Миколайовича, ректор одразу під час працевлаштування пообіцяв йому щедру зарплату за викладацьку діяльність. Тож зараз він отримує винагороду з урахуванням своїх почесних звань.

Павло Зібров і Михайло Поплавський / Фото: Пресслужба Павла Зіброва

"Він каже: "Так іди до мене, я тобі дам професорську зарплату, надбавку як завкафедри. За народного артиста надбавку. Я тобі зроблю хорошу зарплату. Приходь". Нормально. І дякую, що є можливість, чесно кажучи, з цих грошей платити за комуналку, заправляти машину", — пояснив виконавець.

Щодо чуток про домагання з боку ректора Михайла Поплавського до студенток — на це зірка реагує зі сміхом. На його думку, це неможливо: "Про Михайла Михайловича я, чесно кажучи, не вірю, тому що ми дружимо з ним 27 років. Воно йому не потрібно".

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розповів про бізнес сина від ексдружини за кордоном. Також артист зізнався, як часто спілкується з онуками.

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