Зібров висловився про Винника та Яму, які під час війни живуть за кордоном: "Не можу засуджувати"

Український співак Павло Зібров висловився про артистів Влада Яму і Олега Винника, які під час війни живуть за кордоном та не повертаються до України.

На шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" виконавець зізнався, що не може їх засуджувати. Тим не менш, Зібров говорить, що артистів активно критикують у соцмережах, а сам він не може не погоджуватися з думкою користувачів.

"Я не можу їх засуджувати. У кожного своя нервова палітра. Люди можуть страшенно хворіти від того. Ну залишилися там за кордоном Яма, Винник, хто там ще, Потап. Я не токсик. Ясно, що їх молотять-перемелюють у соцмережах люди прості, і вони безумовно праві", - висловився Павло Зібров.

Павло Зібров

Також виконавець пройшовся по зрадниці Таїсії Повалій, яка підтримала війну в Україні та живе в Росії. Артист зізнався, що йому було боляче спостерігати за такою позицією артистки, адже вони приятелювали понад 27 років. Тим не менш, Зібров не спілкується зі зрадницею від 2014 року.

"Ми дружили 27 років, це боляче. Я познайомився з Мариною, а Ліхута познайомився з Таєю. На очах їхня та наша любов починалася. Після 2014 року ми припинили спілкуватися і бачитися. Те, що вони витворили після війни…Оце боляче", - прокоментував виконавець.

Павло Зібров

Нагадаємо, реперу Потапу останнім часом теж добряче прилітає за те, що він активно їздить за кордон, а в Україні вкрай рідко буває. Нещодавно ведучий Андрій Бєдняков потролив музиканта, який бізнескласом полетів до Дубаї.

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