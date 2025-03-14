Зібров зі сльозами пригадав останній виступ Назарія Яремчука перед смертю: "Приїхав після операції"

Народний артист України Павло Зібров пригадав останні миті разом з товаришем і колегою Назарієм Яремчуком.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" виконавець зі сльозами розповів про їхній останній виступ на одній сцені. За словами Зіброва, востаннє Назарій виступив за декілька місяців до смерті на День Києва. На концерт онкохворий співак приїхав після операції під час лікування. Як зізнається Павло Миколайович, тоді його пісні лунали як ніколи чуттєво. І навіть знаючи про те, що рак скоро забере життя Яремчука, його колеги підбадьорювали його повсякчас.

"У нас була велика сцена біля "Батьківщини-Матері", День Києва. Був Назарій, він приїхав після операції, схуд на кілограмів 15-20 – на ньому висів концертний костюм. Але з ним була поряд дружина, давала йому пігулочки. Ми, артисти, знали про його хворобу. Розуміли, що йому залишилось... Ми вже знали це все, але не подавали жодного вигляду. Він співав і відчував, що це буде… І його публіка зустрічала неймовірно тепло. Потім був такий фуршет, всі в нього підбадьорювали і казали, що йдеш на поправку, операція минула й все буде добре. Мені здається, що він десь там нам і вірив нам. Ось таким я запам'ятав цей останній концерт. Це було десь за півтора-два місяці до (смерті – прим. ред.)", - пригадав народний артист.

Назарій Яремчук

До слова, виконавець пригадує свого покійного товариша як світлу людину, яка завжди була готова підтримати. Так, одного разу молодий Павло Зібров отримав першу славу як вокаліст завдяки Назарію Яремчуку.

"Пам'ятаю, на початку моєї творчої кар'єри як вокаліста у мене така була боязнь вийти у великий театр. І він (Назарій Яремчук – прим. ред.) каже: "Пашо, що ти соромишся, зараз я тебе так представлю!". І він виходив під оплески і каже: "Ні-ні, я трошки пізніше буду співати… А зараз вийде хлопець, метр дев'яносто зростом, в нього такі вуса. Зустріньте його, скупайте його оплесками, дівчата і жінки". Я виходив, вже не хвилювався, тому що мене вже зустрічали добре. Дуже йому вдячний", - додав Павло Миколайович.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розсекретив, як налагоджує конфлікти зі своєю дружиною Мариною.

Читайте також: