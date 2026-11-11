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Зібров зробив будинок автономним, а Сумська запасає воду: як знаменитості переживають блекаути
Генератори, зарядні станції, запаси води та навіть переїзди — як знаменитості облаштували побут на випадок тривалих відключень світла та води.
Українські знаменитості теж готуються до тривалих відключень світла, які можуть знову ускладнити життя взимку. Одні подбали про альтернативні джерела електроенергії та облаштували вдома справжні автономні системи, інші запасаються водою і продуктами, а дехто навіть вирішив тимчасово змінити місце проживання. Як Павло Зібров, Ольга Сумська, Віталій Козловський та інші зірки готуються до блекаутів — розповідаємо в матеріалі.
Питання енергонезалежності для багатьох українців знову стало одним із найважливіших напередодні холодів. Відсутність електрики впливає не лише на звичний побут, а й на опалення, водопостачання та роботу. Знаменитості в цьому сенсі не виняток: навіть у їхніх оселях доводиться шукати способи залишатися зі світлом, теплом і зв’язком.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як хтось із зірок інвестує у дорогі системи резервного живлення, інші покладаються на перевірені побутові хитрощі, а деякі намагаються адаптуватися до нових обставин завдяки роботі та зміні звичного розпорядку.
Павло Зібров облаштував заміський будинок кількома джерелами живлення
Народний артист України Павло Зібров вирішив підійти до питання енергонезалежності ґрунтовно. У його заміському будинку під Києвом облаштована одразу ціла система альтернативного електроживлення, яка дозволяє значно менше залежати від централізованої мережі.
Артист подбав про кілька варіантів резервного живлення: встановив газовий і дизельний генератори, а також сонячні панелі. Завдяки такому поєднанню джерел енергії оселя може функціонувати навіть під час тривалих відключень електрики.
Фактично співак створив для себе максимально автономні умови проживання. Така підготовка особливо актуальна для власників приватних будинків, де перебої зі світлом можуть позначатися не лише на побутових зручностях, а й на роботі систем опалення та водопостачання.
Ольга Сумська зберігає ванну з водою і миє голову «як у бабусі»
Акторка Ольга Сумська разом із чоловіком Віталієм Борисюком мешкає у квартирі в Києві на високому поверсі. Тому подружжя добре знає, що під час тривалих відключень електроенергії проблеми можуть виникати не лише зі світлом.
Зокрема, через зупинку насосів у багатоповерхівках може зникати водопостачання. Саме тому акторка виробила для себе просту, але дієву звичку — заздалегідь наповнювати ванну водою. Такий запас допомагає пережити періоди, коли звичайний доступ до води стає проблемою.
Є у зіркового подружжя й власні хитрощі для гігієнічних процедур. Ольга розповідала, що воду можна нагріти, а голову помити старим способом — без звичного душу.
«Як колись у бабусі — кружечкою і мисочкою», — ділилася акторка.
Не забули Сумська та Борисюк і про можливість приготувати їжу без електрики. У їхньому господарстві є портативна газова плита, яка працює від балончиків, а також зарядна станція.
До слова, останню в родині вдалося зберегти завдяки далекоглядності Віталія Борисюка. Коли ситуація з електропостачанням тимчасово покращилася, чоловік наполіг, щоб подружжя не продавало пристрій. Тепер це рішення може стати особливо корисним.
Віталій Козловський придбав зарядну станцію для родини
Співак Віталій Козловський також подбав про базову підготовку до можливих тривалих відключень. Артист зізнавався, що не хоче заздалегідь налаштовувати себе на найгірші сценарії, однак залишатися зовсім без необхідних речей не збирається.
Для родини він придбав зарядну станцію, а також подбав про альтернативне освітлення. Зокрема, у їхньому побуті з’явилися акумуляторні лампочки та свічки.
Таким чином, співак сформував необхідний мінімум, який допоможе залишатися з освітленням і зарядженими гаджетами навіть тоді, коли електрику надовго вимкнуть.
Ірина Федишин забезпечила будинок генератором
Співачка Ірина Федишин разом із чоловіком Віталієм Човником і синами мешкає у приватному будинку у Львові. Тож до можливих проблем з електропостачанням родина підготувалася з урахуванням особливостей такого житла.
Для оселі придбали потужний генератор, який дозволяє забезпечувати її необхідною електроенергією під час відключень. Завдяки цьому сім’я артистки може підтримувати звичний побут навіть тоді, коли централізоване постачання електрики припиняється.
Для приватного будинку таке рішення особливо важливе, адже від наявності електроенергії можуть залежати одразу кілька побутових систем. Тож родина Федишин зробила ставку на власне резервне джерело живлення.
Світлана Білоножко заздалегідь закуповує продукти
Народна артистка України Світлана Білоножко обрала дещо інший підхід до підготовки до складного зимового періоду. Замість того, щоб зосереджуватися лише на технічному обладнанні, співачка подбала про продуктові запаси.
Артистка живе сама, тому намагається завчасно організувати побут так, щоб не доводилося постійно виходити з дому за покупками. Зокрема, вона закуповує продукти великими мішками та пакетами.
Такий підхід дозволяє мати необхідні запаси під рукою і рідше залежати від роботи магазинів, транспорту та інших обставин, які можуть ускладнитися під час тривалих відключень.
Алла Кудлай переїхала до сина, у будинку якого є генератор
Народна артистка України Алла Кудлай знайшла для себе ще один спосіб пережити можливі зимові труднощі. Співачка вирішила не залишатися самій у квартирі під час блекаутів і переїхала до сина.
У його будинку вже встановлений потужний генератор, тож там є можливість забезпечити комфортніші умови проживання під час відключень електроенергії.
Таким чином, артистка зробила ставку на сімейну підтримку та готову інфраструктуру, замість того щоб самостійно облаштовувати квартиру альтернативними джерелами живлення.
Ірина Сопонару залишила Київ і переїхала до Чернівців
Акторка Ірина Сопонару разом із чоловіком-іноземцем Різом вирішила тимчасово змінити місце проживання. Подружжя залишило Київ на тлі постійних російських обстрілів і складної ситуації з електропостачанням.
Зірка та її обранець переїхали до Чернівців — рідного міста Ірини. Там вони планують перечекати найскладніший зимовий період у спокійніших умовах.
Для подружжя це не просто побутове рішення, а спроба адаптуватися до обставин, які впливають на повсякденне життя та відчуття безпеки. Замість того щоб облаштовувати додаткові системи автономності у столичному помешканні, акторка обрала тимчасовий переїзд.
Нагадаємо, нещодавно MONATIK заговорив про виїзд родини з Києва за кордон та зізнався, що найбільше його турбує.