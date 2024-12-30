Зірці "Диво-жінки" Галь Гадот на восьмому місяці вагітності екстрено зробили операцію на мозку

Голлівудська акторка Галь Гадот, яка знімалася у фільмі "Диво-жінка", шокувала, які випробування їй довелося пережити протягом року.

У своєму Instagram знаменитість зізналась, що вагалась розкривати подробиці, однак все ж таки вирішила поділитися історією. У Гадот на тлі четвертої вагітності виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, акторка мучилась від нестерпних головних болів, через які просто не могла встати з ліжка. Врешті, Галь звернулася за допомогою до лікарів. Виявилося, що акторка страждала від величезного тромбу в мозку, який необхідно було негайно видалити. І все це знаменитість дізналась, коли перебувала на восьмому місяці вагітності.

"У лютому, на восьмому місяці вагітності, у мене діагностували величезний тромб у мозку. Тижнями я терпіла нестерпні головні болі, які прикували мене до ліжка, доки я нарешті не пройшла МРТ, яке відкрило жахливу правду. В одну мить я і моя сім'я зіткнулися з тим, наскільки крихким може бути життя. Це було суворе нагадування про те, як швидко все може змінитися, і в розпал важкого року все, що я хотіла, це триматися і жити", - поділилася акторка.

Галь Гадот із новонародженою донькою / Фото: instagram.com/gal_gadot

Галь Гадот негайно звернулася до лікарів. Спочатку за допомогою кесаревого розтину акторка народила четверту дитину, після чого їй екстрено зробили операцію на мозку з видалення тромбу. Врешті, хірургічне втручання минуло чудово. Акторка говорить, що наразі повністю здорова, за що неабияк вдячна лікарям. Знаменитість також звернулася до підписників та закликала піклуватися про своє здоров'я та звертати уваги навіть на найменші збої в організмі.

"Ми поспішили до лікарні, і за кілька годин мені зробили термінову операцію. Моя донька Орі народилася в цей момент невизначеності та страху. Завдяки надзвичайній команді лікарів і тижням відданої турботи я витримала і почала шлях до одужання. Сьогодні я повністю зцілена і сповнена вдячності за життя, яке мені повернули", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Олена Тополя зізналась, що цьогоріч перенесла операцію. Хірургічне втручання виконавиці знадобилося через діастаз.

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