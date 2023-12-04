Зірці фільму "Дюна" на заході зарядили просто в обличчя та травмували око

Відомій британській акторці Флоренс П'ю, яка зіграла у другій частині фільму "Дюна", на заході невідомі зарядили просто в обличчя.

Неприємний інцидент стався на пресконференції, що відбулася в Сан-Паулу, Бразилія. Акторка туди прибула разом зі своїми колегами-акторами Тімоті Шаламе, Остіном Батлером та Зендеєю, аби поспілкуватися з фанами про вихід другої частини "Дюни".

Коли артисти позували перед камерою, аби зробити спільне фото, хтось із присутніх кинув невідомий предмет та поцілив Флоренс просто в обличчя. Акторка одразу схопилася за травмоване око, тим часом її колеги повернулися до неї та почали допомагати.

Флоренс П'ю не стала коментувати інцидент у своїх соцмережах. Схоже, знаменитість не отримала серйозних травм.

Зазначимо, часом прихильники можуть жбурнути якийсь предмет та поцілити в артиста. Однак і знаменитості можуть перейти межу дозволеного. Нещодавно співачка Cardi B зі всієї сили жбурнула мікрофон, який поцілив у прихильницю та серйозно її травмував.

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