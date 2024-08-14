Зірці "Ліги Сміху" Розовому вставили титанову пластину в череп: який вигляд має його травма

Український комік і зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий повідомив, що йому вставили титанову пластину в череп.

Гуморист нині перебуває на реабілітації, де відновлюється після отриманого тяжкого поранення голови на фронті. Зокрема, Віктору Розовому вже вставили титанову пластину в череп. Комік показався на лікарняному ліжку та поділився, що шрамів в нього не побільшало, а от заліза в голові – так.

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

"Шрамів не додалось. А заліза в голові побільшало", - зазначив гуморист.

Віктор Розовий / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Окрім того, шоумен показав, як йому підбирали титанову пластину. Зокрема, спеціалісти зробили 3D знімок голови Віктора Розового. На кадрі, яким поділився комік, можна побачити, який вигляд мав його череп після отримання тяжкої травми. Також гуморист показав і титанову пластину, яку йому вставили в голову.

"Моя травма в 3D і пластина", - підписав кадри комік.

Титанова пластина Віктора Розового / Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Віктор Розовий отримав серйозну травму на фронті – що відомо

В березні цього року гуморист, який захищав країну від російських окупантів, під час виконання бойового завдання отримав серйозне поранення на фронті. Віктора Розового одразу госпіталізували та провели низку операцій, аби нормалізувати його стан.

Спочатку коміка планували доправити на лікування за кордон, де є чудові медики, що спеціалізуються на таких видах тяжких травм. Однак, стан Розового не дозволяє йому робити поїздок на довгі дистанції. Наразі шоумен перебуває в Україні, де проходить процес реабілітації. Поруч із ним перебуває його дружина Ольга, яка підтримує чоловіка.

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