Зірці "Моєї прекрасної няні" Гаркаліну можуть ампутувати руку через коронавірус

Актор перебуває у тяжкому стані у лікарні.

Стан російського актора та зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Валерія Гаркаліна, якого нещодавно госпіталізували до лікарні, погіршився.

Так, артист тяжко переносить хворобу. До слова, у 67-річного актора почався тромбоз артерій рук. Лікарі вчасно це виявили та направили його до хірурга. Втім, медик повідомив, якщо стан хворого буде й надалі погіршуватися, то доведеться ампутувати руку.

"Лікар постійно стежить за станом здоров'я Валерія Борисовича. На жаль, його стан погіршується. Було діагностовано тромбоз артерій верхніх кінцівок, артиста вже кілька разів оглядав хірург. За його висновком, права рука Валерія Борисовича більш-менш ціла, а ось ліва вражена сильніше. Якщо тромбоз прогресуватиме і лікування не допоможе, то доведеться ампутувати Валерію Борисовичу ліву руку", - пише kp.ru.

Валерій Гаркалін / kino-teatr.ru

До слова, лікарі роблять все можливе, аби допомогти актору. Вони сподіваються, що тромбоз вдасться побороти.

Зазначимо, Валерія Гаркаліна госпіталізували з коронавірусом до лікарні ще на початку жовтня. В артиста діагностували критичну стадію пневмонії, а також серйозне ураження легень - 75-85%. Гаркаліна ввели у стан штучної коми, аби його організму було легше впоратися з хворобою.

До слова, хвороба у чоловіка розвивається на тлі хронічних проблем з серцем.

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