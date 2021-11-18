Зірці "Величного століття" Бураку Озчивіту загрожує до чотирьох років ув'язнення за ґратами

Зірці "Величного століття" Бураку Озчивіту загрожує до чотирьох років ув'язнення за ґратами

На актора поскаржилися колеги зі знімального майданчика.

Популярному турецькому актору, зірці "Величного століття", Бураку Озчивіту загрожує до чотирьох років ув'язнення за ґратами через скандал на знімальному майданчику.

Так, колеги зірки стверджують, що під час знімань фільму "Заснування: Осман" Бурак поводився агресивно, погрожував їм та принижував.

Бурак Озчивіт / instagram.com/burakozcivit

До слова, найближчим часом по цій справі відбудеться суд. Якщо провину актора доведуть, то йому загрожує від трьох місяців до чотирьох років ув'язнення.

Сам же актор все заперечує. Він запевняє, що добре спілкувався зі своїми колегами, а поскаржилися на нього недоброзичливці.

Бурак Озчивіт з дружиною та сином / instagram.com/burakozcivit

Нагадаємо, Бурака Озчивіта нині вважають одним із найпопулярніших акторів Туреччини. Він одружений з напарницею по серіалу "Корольок - пташка співоча" Фахріє Евджен та виховує 2-літнього сина.

Новини світу: зірці турецьких серіалів Бураку Озчивіту загрожує тюрма

Читайте також: