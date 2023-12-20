Зірка 1+1 Костянтин Грубич показав дружину-красуню на архівних фото і привітав її з 29-річчям весілля

Ведучий "1+1 Україна" Костянтин Грубич разом з дружиною Світланою відсвяткували 29-ту річницю подружнього життя.

Зірка каналу 1+1 розповів, що допомагало всі ці роки зберігати міцний шлюб, чи була криза у стосунках, про те, як велика війна вплинула на всю сім'ю та про дорослих дітей. А також поділився архівними фотографіями з коханою.

Грубич зізнався, що секрет його міцного шлюбу простий – головне, вони з дружиною і досі одне до одного небайдужі. Але їх поєднує не лише велике кохання, але й велике горе – молодша донька Ольга трагічно загинула майже 9 років тому. Попри це вони зуміли зберегти свої стосунки:

"Я не ідеальний сім'янин. У нас не та історія, де сіли в човен і пливемо спокійно, у нас всяке буває. Мені здається, нам допомагає те, що було спочатку: ми небайдужі одне до одного. Ми турбуємось одне про одного. Зараз я у від'їзді, а дружина застудилась, і я через це не у своїй тарілці. У нас діти. Хоча вони й дорослі, ми все одно за них переживаємо. У нас є спільне горе, спільна втрата. Ми дуже нещасні батьки, у яких загинула дитина. І цей біль ніколи не мине. Час від часу воно нас по черзі, або обох одразу накриває", - поділився Грубич в інтерв'ю сайту 1+1.

Костянтин Грубич з дружиною та дітьми

Грубич переконаний, що йому дуже пощастило з дружиною Світланою.

"Світлана дуже сімейна і для неї важливе відчуття дому, свого "гнізда". Вона буває дуже ніжна. Я впевнений, що вона вірна. Це теж важливо. Світлана дуже красива! Я на красу і повівся з самого початку, оскільки збирався одружуватись пізніше. Я не хотів, не маючи нічого, створювати сім'ю. Коли ми одружились, у мене ще не було ні квартири, ні капіталу. Але я побачив, що така краса не буде довго на мене чекати і вирішив одразу. Ми почали пізнавати одне одного вже в процесі спільного життя", - розповів ведучий.

Костянтин Грубич з дружиною

Костянтин Грубич з дружиною

Костянтин Грубич каже, що повномасштабна війна вплинула на сімейні стосунки, тому зараз треба бути вкрай обережними з рідними і підтримувати їх.

"Таке горе, як війна, не може зміцнювати родину, воно може скоріш її руйнувати. А от наша задача - щоб цього не сталось, щоб нам вистачило розуму і нервів не піддатися на емоції. Людина не створена для постійного стресу, а у нас цей стрес триває вже дуже довго. Я спілкуюсь з нашими воїнами на фронті: як же вони хочуть додому, у відпустку. Але вони з останніх сил тримаються. На фоні переживань наших військових те, що відбувається у нас вдома одразу здається не таким серйозним. Це величезне щастя, якщо війна когось об’єднує. Я цього бажаю всім".

Костянтин Грубич з дружиною

Костянтин Грубич з дружиною

Грубич переконаний, зміцнює сім'ю якісь спільні речі. Наприклад, цим літом він з дружиною і двома дорослими дітьми Ярославом і Владою вирушили в гастроекспедицію на захід країни. Костянтин назнімав нові цікаві відео з Коломиї для свого YouTube-каналу.

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