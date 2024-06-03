Зірка 1+1 Наталя Островська відверто зізналась, чому приховує свого чоловіка

Знаменитість навіть не публікує з ними фото.

Ведуча 1+1 Наталя Островська щаслива в шлюбі з чоловіком Богданом та виховує піврічну донечку Аґату.

Якщо ж дитина частий гість в Instagram знаменитості, то чоловіка там взагалі немає. Фани поцікавилися в Островської, чому ж вона приховує свого коханого та навіть не квапиться публікувати спільні фото з ними.

Ведуча не стала приховувати, а відверто відповіла. Островська зазначила, що її чоловік не прагне публічності та уникає її, а вона тим часом поважає його право на приватність.

"Кожен має право на приватність. Щось у нашому житті має бути особисте", - відповіла ведуча.

Наталя Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Зазначимо, чоловіка Наталі Островської звуть Богданом. Пара вже багато років разом. Познайомилися вони доволі випадково завдяки телебаченню. Чоловік помітив Наталю у телевізорі, де транслювали перший сюжет ведучої. Врешті, доля звела закоханих. Спочатку парочка добре приятелювала, а вже згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Кошмал відповіла, чому не показує свого чоловіка та взагалі нічого про нього не розповідає. Також артистка розсекретила їхній сімейний бізнес.

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