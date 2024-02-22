Зірка 1+1 Наталя Островська вперше знялася у фотосесії з тримісячною донькою

Ведуча "1+1 Марафон" і ТСН Наталя Островська з донечкою Аґатою, яка народилася три місяці тому, вперше знялася у фотосесії.

Молода мама разом з дитиною прикрасила digital-обкладинку глянцю Viva!

Ведуча розповіла про перші місяці материнства, про нові виклики, стосунки з чоловіком, про те, як зараз поєднує роботу та догляд за дитиною.

Наталя Островська з донькою / Фото: viva.ua

Наталя Островська вже через два місяці після народження дитини повернулась у прямі ефіри марафону "Єдині новини". Як поєднує роботу телеведучої та материнство, Наталя відверто розповіла про новий досвід:

"Між розмовними студіями тепер я обовʼязково маю виділити час, аби зцідити молоко, інакше може бути погане самопочуття. Морозильна камера на каналі вже заповнена молоком для Аґати. Робота мені допомагає емоційно наповнитись і піклуватись про дитину з ще більшою любов’ю. Материнство - надскладна робота, іноді матусям потрібно змінювати обстановку і спілкуватись з людьми, телебачення - ідеальний варіант для цього", - сказала Островська в інтерв'ю Viva.

Наталя Островська з донькою / Фото: viva.ua

За вагітність Наталя набрала зайві кілограми, але не поспішає сідати на дієти, адже головне зараз, це гарне самопочуття. Від цього залежить і лактація, адже маленька Аґата на грудному вигодовуванні:

«За вагітність я набрала 22 кілограми, 12 швидко пішли — за кілька тижнів, а от над іншими доводиться працювати. Я стежу за харчуванням, роблю лайтові тренування і вже бачу, що вага потроху зменшується. Потрібно дати собі час. Днями чомусь сумно стало, коли подивилась у дзеркало, думаю: "Де мій прес?", а потім дивлюсь на Аґату і кажу: "Так ось він – такий прекрасний".

Наталя Островська з донькою / Фото: viva.ua

На запитання, чи бачить телеведуча себе у майбутньому мамою кількох дітей, Островська відповіла:

"У момент перейм я казала лікарям, що більше ніколи не хочу мати дітей. Тоді медсестра сказала: "Поговоримо з вами ввечері після пологів". І що ви думаєте? Вже ввечері я відповіла, що могла б народити ще. Не знаю, як це працює. Потрібно народжувати більше українців, але моя черга – через три-пʼять років. Поки передаю естафету іншим україночкам! Я хочу в родині Островських дівчинку і хлопчика, але наразі потрібно виростити Аґату і дарувати їй якомога більше тепла й батьківської любові", - сказала Островська.

Наталя Островська з донькою / Фото: viva.ua

Нагадаємо, місяць тому Наталя Островська показала, як відпочивала з крихітною донечкою у Буковелі.

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