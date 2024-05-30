Зірка "1+1 Україна" Єгор Гордєєв показався на милицях і розповів про серйозну травму

Ведучий "Сніданку з 1+1" на "1+1 Україна" Єгор Гордєєв неочікувано показався на милицях.

У своєму Instagram знаменитість поділився, що отримав серйозну травму ноги. Гордєєв розповів, що вішав штори у квартирі та паралельно намагався приєднатися до відеорозмови в Zoom. Схоже, шоумен не втримав рівновагу та впав. Тепер Єгору Гордєєву доводиться ходити з гіпсом на нозі та на милицях.

"Можна періодами вести паралельно скільки завгодно проєктів і працювати у мультизадачності 24/7, але тільки-но одного вечора починаєш одночасно вішати штори і включатись у Zoom, бог тебе обов'язково зупинить, щоб ти не перевтомився і зважив свої сили", - поділився ведучий.

Єгор Гордєєв / Фото: instagram.com/yegorgordeev

Тим не менш, попри травму, Єгор Гордєєв вийшов на роботу. Вже вранці разом зі своєю колегою Нелею Шовкопляс ведучий вітав глядачів "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Брітні Спірс повідомила про серйозну травму ноги. У виконавиці перелом. Однак від лікування артистка відмовилася. Брітні Спірс перевіряє, настільки її тіло зможе вилікуватися самостійно без втручання медиків.

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