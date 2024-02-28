Зірка "1+1 Україна" Єгор Гордєєв святкує 34-річчя: ведучий розповів про особисте життя

Ведучий "Сніданку з 1+1" на 1+1 Україна Єгор Гордєєв сьогодні, 28 лютого святкує день народження.

Зірці виповнилося 34 роки. Напередодні Гордєєв розповів про свої внутрішні зміни, нові ранкові ритуали, важливі соціальні проєкти та особисте життя.

Єгор Гордєєв каже, що щоразу його день народження припадає на робочі дні й часто на буремні події у країні. Наприклад, день народження два роки тому, у перші дні повномасштабного вторгнення, ведучий зустрічав на каналі – то в ефірі, то на дивані між двома стінами під час повітряних тривог. Цей рік у плані роботи не став винятком – адже після ранкового ефіру в "Сніданку з 1+1", Єгор їде у відрядження до Львова.

"Зараз немає жодних святкувань. Для мене загалом завжди це була умовна історія. Фактично кожен день народження я зустрічаю на роботі, тому що – то жахливі дати на Майдані, то анексія Криму, початок повномасштабного вторгнення тощо. Постійно щось відбувається. Це якийсь сакральний перехід. У середньовіччі у містах у цей час карнавал відбувався, тому що вбивали зиму і зустрічали весну. А у нас якийсь теж перехід відбувається. І це зазвичай припадає на лютий", - прокоментував Гордєєв в інтерв’ю сайту 1+1.

Єгор Гордєєв

Зачепили у розмові й тему особистого життя, адже це дуже популярне питання серед глядачів і прихильниць. Єгор розкрив, якою для нього має бути ідеальна дівчина.

"Це постійне запитання, яке викликає у мене абсолютний подив, тому що умовно кажучи, дівчина – це ж не комп'ютер якийсь, це не річ, це – набір обставин. Я дивлюсь на все, що зі мною було, і я розумію, що це абсолютно набір якихось обставин – мене у той час. Я не можу описати ідеальну дівчину. Це ж не рабовласницький ринок, де ти обираєш ідеальну жінку. Це абсолютно інша історія. Це хімічна більш історія", – поділився Гордєєв.

Єгор Гордєєв

Єгор також розповів, що нині "Сніданок з 1+1" співпрацює з провідним американським каналом, створює документальну історію. Ведучий також продовжує бути амбасадором центру протезування Superhumans Center, опікується тваринами та освітньою благодійністю.

Дивіться "Сніданок з 1+1" щодня по буднях з 6:30 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна.

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