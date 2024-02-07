Зірка 1+1 Валентина Хамайко розповіла, чому досі не розписана з чоловіком і як війна змінила їхні стосунки

Ведуча "Сніданку з 1+1", що виходить щоранку по буднях на каналі "1+1 Україна" Валентина Хамайко, відверто розповіла, чому і досі живе з чоловіком Андрієм Оністратом у цивільному шлюбі.

Валентина Хамайко і Андрій Оністрат разом вже понад 17 років і виховують чотирьох дітей – 15-річну Соломію, 13-річного Михайла, 10-річну Мирославу та 5-річного Андрійка. Але пара і досі офіційно не зареєструвала свої стосунки. Чому так, ведуча відповіла:

"Не знаю. У Андрія було двоє попередніх стосунків, у мене теж були стосунки. У мене ніколи не було це певною самоціллю. Плюс, коли ми зійшлися, це був такий період… Андрій сам по собі складна людина, і я пам'ятаю, що ми почали жити разом і свої відчуття теж пам'ятаю: "Не знаю, скільки протривають наші стосунки, але мені так класно зараз! Я так люблю цю людину!" Бо це був перший і єдиний чоловік у житті, до якого я відчувала кохання. Я подумала, я хочу бути тут і зараз з ним", - зізналася Хамайко у програмі "Слава+".

Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Але Валентина з чоловіком повінчані.

"Ми повінчалися, здається, коли в нас було вже троє дітей. Це трапилося після кризового моменту в стосунках, після того, коли здавалося, що ми, напевно, розійдемося. Важкий був період. Але тоді ми навчилися проговорювати наші проблеми. Ми повінчалися 1 вересня 2016 року. А почали жити разом у 2006-му", - каже Хамайко.

Також Валентина Хамайко пригадала про перші складнощі у подружньому житті:

"Коли у нас з Андрієм з'явилася перша дитина, це для мене був відверто важкий період. Тому що я багато працювала, в мене класно розвивалася кар'єра – кіно, телебачення, ведення різних заходів. Я класно заробляла, реалізована. І народження дитини дуже загальмувало той мій потяг, який швидко їхав. Пам'ятаю, як опинилася одна у великому будинку разом з маленькою дитиною, яка нескінченно плаче. І я не розумію, що з нею робити", - відверто розповіла ведуча.

Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом

Валентина зізналася, що чоловік не радився з нею, коли вирішив піти захищати Україну, тому 25-го лютого 2022 року пішов до військкомату Солом'янського району. А мобілізувався у серпні того ж року.

"Він мені тоді сказав: "Мені було складно про це тобі сказати, я не знав, яка буде в тебе реакція". Єдине, що він мені сказав: "Як я можу не піти? Остап служить. Рано чи пізно мої сини поставлять мені запитання: а де в цей час був ти?" І я тоді подумала, дійсно, яке має право Андрій бути вдома, якщо його син там? Тому він пішов за ним", - згадує ведуча.

Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом / Фото: instagram.com/valentinakhamaiko

Звичайно, війна змінила чоловіка і Валентина також про це відверто розповідає:

"Мені здається, вона змінила всіх, хто є дотичним до цього, хто пропускає війну через себе. Коли Андрій закінчив службу і повернувся додому інакшим. Я це усвідомила десь через тиждень життя разом. Я розумію, чому він змінився. Він досить довго жив сам, а коли ти живеш сам, ти про все домовляєшся в своїй голові, ти мало спілкуєшся з тими, хто поряд. А тут ти повертаєшся в родину, яка два роки жила по своїй схемі. Коли Андрій приїхав, він багато мовчав. Бо в нього і звичка розмовляти теж зникла. Звичка ділитися своїми думками і емоціями теж зникла. І в цьому була величезна складність. Певний період я не розуміла емоції, вчинки чоловіка, навіть його запитання. Не розуміла, як до нього достукатись. Але це відбулося. Через важкі розмови, сльози", - поділилася Хамайко.

Валя вирішила відновити стосунки з чоловіком, зробити їх такими, які вони були раніше. А на запитання, чи є страх розлучення, відповіла:

"Страху розлучення немає, я готова сприйняти різні варіанти розвитку наших стосунків, але я точно знаю, що кожен з нас готовий над ними працювати. Тому що ми багато вклали в наші стосунки", - прокоментувала Хамайко.

Нагадаємо, раніше Валентина Хамайко зі сльозами розповіла, як дізналася про загибель пасинка і пояснила це решті дітей.

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