Зірка 1+1 заявила про бажання воювати на фронті разом зі своїм чоловіком

Валентина Хамайко пояснила, що у неї є медична освіта і її знання стали б у нагоді.

Ведуча ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко відверто зізналася, що їй зараз важко самій виховувати дітей в той час коли чоловік, бізнесмен Андрій Оністрат захищає країну на передовій.

Ведуча заявила, що якби у неї не було четверо малолітніх дітей, вона б і сама пішла воювати на фронт, адже має медичну освіту і її знання стали б у нагоді.

"Якби у мене не було дітей, я була б з чоловіком на фронті. Насправді, я, як медик, підлягаю під мобілізацію, бо в мене є і військові знання, і медична освіта. І зараз, коли з'являється інформація про те, що будуть мобілізовувати жінок, розумію, що теоретично можу бути серед них теж. Але наявність чотирьох неповнолітніх дітей мене відстрочує. Проте з дітьми у нас теж була розмова, що якби не їх вік, я була б поряд з чоловіком. Це логічно", - сказала Хамайко в інтерв'ю bigmir.net.

Валентина Хамайко з дітьми / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також ведуча поділилася, що їй було вкрай непросто змиритися з рішенням чоловіка піти на фронт. Коли ж на передову вирушив старший син Андрія Остап, чоловік не вагаючись теж пішов захищати Україну:

"Зізнаюся, більше ніж місяць не могла внутрішньо прийняти ситуацію. Я дуже злилася на чоловіка, навіть були моменти, коли не хотіла йому дзвонити. Злилася, що він не говорив зі мною про це, бо я б могла морально себе до цього підготувати. Зі мною потрібно розмовляти, але він, напевно, боявся і, можливо, сам вагався приймати це рішення, бо воно для нього було достатньо складне. Тому так і трапилося. В мене не запитували, він поїхав, а я досить довго адаптувалася до ситуації і приймала її. Були сльози, емоційні розмови, багато важких питань, на які чоловік не хотів відповідати. Це для мене боляче, бо ці питання мене турбують теж. Відповіді на них я шукала в інших людей, близьких друзів, кому він, можливо, відповідав", - відверто розповіла Валентина.

Чоловік Валентини Хамайко Андрій Оністрат / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Врешті ведуча перейшла на те, що почала дарувати чоловіку світлі та смішні історії, тепло дому, розповіді про сина: "Відчула важливість в тому, що психологічно маю балансувати його емоційний стан, тим більше, це було особливо важко після загибелі Остапа", - поділилася ведуча.

Валентина Хамайко з чоловіком Андрієм Оністратом / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, що 2 червня 2023 року на війні загинув старший син чоловіка Валентини Хамайко Андрія Оністрата Остап. Захиснику був 21 рік. Хлопець рік захищав Україну на фронті у лавах ЗСУ.

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