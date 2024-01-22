Зірка "50 відтінків сірого" через отруйних гусениць потрапив до лікарні в Португалії у важкому стані

Британський актор Джеймі Дорнан під час відпочинку у Португалії зіткнувся з отруйним видом комах.

Так, 41-річна знаменитість під час гри у гольф на полі був необачним і наступив на небезпечну гусеницю. Внаслідок чого Джеймі відчув, як його кінцівки оніміли, а у лівій руці було "поколювання і неприємне лоскотання". Товариші актора, які з ним відпочивали, негайно викликали швидку. Медики виявили у зірки "симптоми серцевого нападу". Цікаво, що зі схожими симптомами до лікарні звернувся і товариш актора:

"Ми чудово провели час у перший день, багато грали в гольф, гуляли, випили багато вина. Наступного дня ми грали в гольф і я почав відчувати поколювання в лівій руці, а потім лоскотання. Мій батько терапевт, тож я подумав: "Зазвичай це ознака початку серцевого нападу", - розповів друг Джеймі у коментарі Daily Mail.

Джеймі Дорнан / Фото: Associated Press

Після госпіталізації Дорнана його під'єднали до медичного обладнання. За словами одного з друзів знаменитості, вони зіткнулися з "волохатими процесійними гусеницями, і їм дуже пощастило вижити".

Нагадаємо, нещодавно у реанімації в екзотичній країні опинилася зірка "Емілі в Парижі" Ешлі Парк й показала фото, де була прикута до ліжка.

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