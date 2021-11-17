Зірка "50 відтінків сірого" звинуватила Альфреда Гічкока у сексдомаганнях до її бабусі

Акторка заявила, що режисер зруйнував кар'єру Тіппі Гедрен.

Голлівудська акторка Дакота Джонсон звинуватила покійного оскароносного режисера Альфреда Гічкока у сексуальних домаганнях до її бабусі.

Зірка "50 відтінків сірого" заявила, що він зруйнував кар'єру її рідної людини, відомої зірки Тіппі Гедрен, тому що вона не хотіла з ним спати. Про це знаменитість повідомила у подкасті Awards Chatter.

"Він тероризував її. При цьому його жодного разу не було притягнуто до відповідальності. Про це непросто говорити, адже це моя бабуся. Ви ж не хочете уявляти, як хтось використовує вашу бабусю у своїх інтересах", - поділилася Дакота.

Альфред Гічкок і Тіппі Гедрен / Associated Press

Джонсон також засудила людей, які використовують свою владу для приниження тих, хто більш вразливий. Зірка додала, що пишається Тіппі, яка постояла за себе, ціною кар'єри.

Зауважимо, Тіппі Гедрен знялася у двох фільмах Альфреда Гічкока - "Птахи" 1963 року і "Марні" 1964 року. П'ять років тому знаменитість випустила мемуари, де заявила, що режисер декілька разів домагався її під час знімань. Знаменитість відмовилася від співпраці з Альфредом і припинила зніматися в кіно. Зараз акторці 91 рік.

Альфред Гічкок помер у квітні 1980-го у віці 81 року.

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