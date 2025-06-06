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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон розірвала роман з популярним співаком після заручин – ЗМІ

Парочка була разом протягом восьми років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Associated Press

Відома американська акторка, зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон розійшлася з солістом гурту Coldplay Кріс Мартін через рік після його освідчення.

Принаймні так стверджують інсайдери виданню The Sun. Близьке оточення зірок повідомляє, що думки про розрив стосунків у Дакоти вже давно назрівали. Тож вона остаточно наважилася поставити крапку в романі й зробила це на мирній ноті. Утім, непростий період породив "невимовний біль" всередині акторки. Інсайдер говорить, що вона ледь оговтується після такого рішення.

"Вона любила не лише Кріса, а і його двох дітей. Тож ця втрата неймовірно болісна. Рішення припинити стосунки було виваженим і мирним, але Дакоті все одно неймовірно боляче", - ділиться джерело.

Кріс Мартін / © Associated Press

Кріс Мартін / © Associated Press

Близьке оточення колишніх стверджує, що вони розійшлися через серйозну кризу, яку не змогли подолати впродовж року. Зокрема, на це вплинув і насичений робочий графік обох.

"За останній рік стало очевидно, що їхні стосунки зайшли в глухий кут і не розвиваються. Мати спільних дітей, схоже, не входило в їхні плани, а кар'єри дедалі більше віддаляли їх одне від одного. Кріс був у турне протягом трьох років — його графік просто шалений. І зменшити оберти для Кріса – не варіант", - додав інсайдер.

Зазначимо, у березні минулого року Кріс Мартін освідчився Дакоті Джонсон, але новину тримали в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika розсекретила колишній роман зі Стасом Шурінсом і чому вони розійшлися.

 

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