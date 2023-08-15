Зірка "500 днів літа" Зоуї Дешанель виходить заміж

Для знаменитості це вже буде третій шлюб.

Зірка фільму "500 днів літа", відома американська акторка Зоуї Дешанель виходить заміж.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка опублікувала селфі, на якому постала зі своїм коханим, телеведучим Джонатаном Скоттом. Зоуї підняла руку, на безіменному пальці якої красувалася обручка.

"Назавжди починається зараз", - підписала знімок зірка кіно.

Зоуї Дешанель та Джонатан Скотт / Фото: instagram.com/zooeydeschanel

Видання People більш детально розповіло про подію. Зазначається, що телеведучий освідчився акторці у Шотландії минулими вихідними. Місце було обране не просто так. Батько Скотта емігрував з Шотландії до Канади, тож для нього ця країна є особливою.

Зазначимо, Зоуї та Джонатан познайомилися 2019 року під час знімань шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Того ж року парочка закрутила роман та офіційно підтвердила стосунки.

Зоуї Дешанель та Джонатан Скотт / Фото: Associated Press

Для Скотта це буде другий шлюб, а от для Дешанель – третій. Знаменитість у 2009-2012 роках була в офіційних стосунках зі співаком Беном Гіббардом. У 2010-2020 роках акторка жила у шлюбі з продюсером Джейкобом Печеником.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що колишня дружина Ілона Маска – акторка Талула Райлі – виходить заміж. Її нареченим став британський актор Томас Сангстер.

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