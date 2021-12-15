Зірка 90-х Хлєбникова після страшної пожежі вперше вийшла на зв'язок і записала звернення

Співачка звернулася до прихильників.

Відома російська співачка Марина Хлєбникова, яка постраждала внаслідок пожежі у своїй квартирі, вперше вийшла на зв'язок з прихильниками.

56-річна артистка записала аудіозвернення, яке розмістила у своєму Instagram. Своє обличчя зірка 90-х вирішила поки що не показувати. У зверненні виконавиця хіта "Чашка кофию" розповіла про свій стан.

"Як добре, що ви мені пишете, це мене дуже підтримує. Настрій у мене позитивний, намагаюся йти на поправку. Лікарі допомагають, персонал чудовий, тому все зі мною буде гаразд", – розповіла артистка.

Марина додала, що за можливості спочатку писатиме голосові повідомлення і зазначила, що вся офіційна інформація буде на її сторінці в Instagram.

Нагадаємо, майже місяць тому у двоповерховій квартирі Марини Хлєбникової у Москві сталася пожежа. Її причину досі з'ясовують, поки існує дві версії – або артистка забула погасити цигарку, і від неї загорілися речі, або сталося коротке замикання. За інформацією ЗМІ, артистка отримала 50% опіків тіла.

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