Зірка 90-х Руся показала свого підрослого сина

У хлопчика діагностували аутизм.
Популярна співачка початку 90-х Ірина Поривай, рідна сестра Наташі Корольової, яка більш відома як Руся, вже понад 20 років живе у США.
Там артистка живе з чоловіком, композитором Костянтином Осауленком, сином Матвієм та донькою Софією. У 4 роки у хлопчика діагностували аутизм. Зараз йому 18 років. Щороку юнак проходить курс спеціальних процедур.
У своєму Instagram Руся похизувалася підрослим нащадком. На новому фото Матвій позує за обідом на тлі океану.
У коментарях фани зазначили, що Матвій дуже красивий.
- Красивий хлопчик
- Матвій красунчик
- Красень Матвій! Так схуд?
Нагадаємо, до Америки Руся разом з чоловіком переїхала на початку 90-х, аби показати іноземним лікарям свого, нині покійного, сина Володимира. У хлопчика був ДЦП. Вова помер в 11 років.
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