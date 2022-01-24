Зірка 90-х Руся показала свого підрослого сина

У хлопчика діагностували аутизм.

Популярна співачка початку 90-х Ірина Поривай, рідна сестра Наташі Корольової, яка більш відома як Руся, вже понад 20 років живе у США.

Там артистка живе з чоловіком, композитором Костянтином Осауленком, сином Матвієм та донькою Софією. У 4 роки у хлопчика діагностували аутизм. Зараз йому 18 років. Щороку юнак проходить курс спеціальних процедур.

У своєму Instagram Руся похизувалася підрослим нащадком. На новому фото Матвій позує за обідом на тлі океану.

instagram.com/irinaossaoulenko

У коментарях фани зазначили, що Матвій дуже красивий.

Красивий хлопчик

Матвій красунчик

Красень Матвій! Так схуд?

Нагадаємо, до Америки Руся разом з чоловіком переїхала на початку 90-х, аби показати іноземним лікарям свого, нині покійного, сина Володимира. У хлопчика був ДЦП. Вова помер в 11 років.

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