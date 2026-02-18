Зірка 90-х Сестричка Віка повертається: Христина Соловій заінтригувала їхнім дуетом

Христина Соловій та Сестричка Віка

Українська співачка Христина Соловій заінтригувала поверненням рок-легенди 90-х Сестрички Віки.

Артистка наразі працює над своїм майбутнім альбом. У деталі виконавиця особливо не вдається, але на проєкті "Наодинці з Гламуром" запевняє, що там буде багато хітів 90-х. Родзинкою альбому, за словами Соловій, стане робота з українською рок-легендою Сестричкою Вікою.

"Альбом, над яким я працюю, він в стилі 90-х. Зараз не дуже хочу розкривати його назви, але там буде дуже багато хітів 90-х. В принципі, концепт був таким: "Як би звучали пісні Христини Соловій, якби вона писала їх у 90-ті". Найбільшою родзинкою, це просто вишенька на торті, буде робота з Сестричкою Вікою. Це просто рок-н-ролл. Це легенда!" – говорить співачка Анні Севастьяновій.

Сестричка Віка

Христина Соловій говорить, що тривалий час шукала контакти Сестрички Віки. Врешті, артистка з нею зв'язалась та поговорила. І хоч Сестричка Віка наразі не співає, але дала згоду Христині на використання її семплів.

"Я дуже довго шукала її контакти. Вона зараз не співає, але вона дозволила мені використовувати її семпли, зв'язала мене з її продюсером – чоловіком колишнім. Сказала мені телефоном: "Роби, я відчуваю, що в тебе добра душа". Я така натхненна була. Я дуже ретельно працюю над цією композицією", - говорить виконавиця.

Зазначимо, Сестричка Віка, вона ж Вікторія Врадій, культова українська рок-співачка, що стала символом музичного бунту. Найвідоміші її пісні – "То моє море", "Булочка з маком", "Мамо, я дурна", "Тинди-ринди" та багато інших. У 90-х виконавиця поїхала до США, де й залишилась жити. Артистка намагалась там побудувати кар'єру, але врешті з цим не склалось.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій розсекретила, що купила квартиру в Києві. Знаменитість зазначила, що тепер офіційно киянка.